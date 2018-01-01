У селі на Волині втопився хлопчик

У селі Підцир’я Камінь-Каширського району в місцевому ставку втопився 8-річний хлопчик.Про це у коментаріповідомила тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Волинській областіВідомо, що хлопець пішов із друзями купатися до місцевого ставка без дозволу батьків.Нагадаємо, що учора, 30 травня, у селі Вишнів Любомльського району. За інформацією поліції, дівчинці 7 років. Вона разом з іншими дітьми пішла купатися в ставку, попередньо запитавши дозволу у батьків. Утім, належного нагляду вони не забезпечили.Тож поліцейські закликають батьків бути уважними до своїх дітей, не залишати їх без нагляду на тривалий період. Окрім того, належним чином обгородити водойми на присадибних ділянках, обмеживши до них доступ для дітей.