Волинські гірники отримали заборговану зарплату





Гірники відновили роботу, 30 травня, - інформує



Працівники копальні вимагали від керівництва ДП "Волиньвугілля" віддати зароблене у березні-квітні. Перемовини були складними, але компромісу все таки вдалося досягнути. На банківські рахунки надійшло більше 4 млн грн, їх вистачило, щоб закрити березень і віддати 90% місячної заробітної платні за квітень.



Усю суму отримали працівники виробничої сфери. Тобто ті гірники, які трудяться під землею. Решті працівникам невиробничої сфери доведеться зачекати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гірники шахти №9 Нововолинська отримали заборговану заробітну платню. Протест шахтарів, що тривав декілька днів, завершився.Гірники відновили роботу, 30 травня, - інформує Суспільне Волині Працівники копальні вимагали від керівництва ДП "Волиньвугілля" віддати зароблене у березні-квітні. Перемовини були складними, але компромісу все таки вдалося досягнути. На банківські рахунки надійшло більше 4 млн грн, їх вистачило, щоб закрити березень і віддати 90% місячної заробітної платні за квітень.Усю суму отримали працівники виробничої сфери. Тобто ті гірники, які трудяться під землею. Решті працівникам невиробничої сфери доведеться зачекати.

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