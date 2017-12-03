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Волинські гірники отримали заборговану зарплату

Волинські гірники отримали заборговану зарплату
Гірники шахти №9 Нововолинська отримали заборговану заробітну платню. Протест шахтарів, що тривав декілька днів, завершився.

Гірники відновили роботу, 30 травня, - інформує Суспільне Волині.

Працівники копальні вимагали від керівництва ДП "Волиньвугілля" віддати зароблене у березні-квітні. Перемовини були складними, але компромісу все таки вдалося досягнути. На банківські рахунки надійшло більше 4 млн грн, їх вистачило, щоб закрити березень і віддати 90% місячної заробітної платні за квітень.

Усю суму отримали працівники виробничої сфери. Тобто ті гірники, які трудяться під землею. Решті працівникам невиробничої сфери доведеться зачекати.

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Теги: гірники, гроші, зарплата
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