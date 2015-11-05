На Волині знову не дали грошей на туризм

Депутати Волинської обласної ради вдруге відмовилися виділяти понад 2 млн грн для департаменту інфраструктури та туризму. Таким чином, без фінансування залишаються дослідження, лише після яких рекреаційну зону Шацьких озер можуть визнати курортом державного значенняПро це стало відомо під час сесії Волиньради 31 травня.Депутатам на розгляд представили проект рішення «Про зміни до Регіональної програми розвитку туризму та рекреації в області на 2016–2020 роки». У змінах пропонували виділити 250 тисяч гривень на проведення низки заходів департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, а також 1,9 млн грн на проведення наступного етапу досліджень зони Шацьких озер. Йдеться про медико-біологічну оцінку якості та цінності природних лікувальних ресурсів на території рекреаційної зони Шацьких озер, які мав би здійснити Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України.Нагадаємо, минулоріч провели лише перший етап досліджень артезіанських вод зі свердловини поблизу санаторію «Лісова пісня» щодо властивості вод, грязей, сапропелю, на який спрямували 199 тисяч гривень. Роботу проводили згідно із Всеукраїнською стратегією розвитку курортів, яку розробив Мінекономрозвитку.Відтак, Шацькі озера можуть отримати статус курорту лише після проведення усіх трьох етапів досліджень, та у разі позитивних результатів - після підтримки з боку Верховної Ради.Однак після озвучення питання, депутатзакликав колег не підтримувати проекту рішення. Мовляв, минулого разу програму не підтримували і прохали доопрацювати. Однак, на думку депутата, доопрацювань не було.Тож зрештою, проект рішення підтримали лише 18 депутатів. Таким чином, коштів для департаменту та досліджень не виділили, а питання створення курорту у зоні Шацьких озер знову відтермінували на невідомий строк.До слова, у коментарі завідувач сектору туризмуповідомив, що в обласну раду надійшов лист із проханням підтримати програму від профільного комітету Верховної Ради України, однак він, очевидно, не вплинув на думку обранців громади.