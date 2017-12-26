вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «переформатували» комунальне підприємство

На Волині «переформатували» комунальне підприємство
Волиньрада проголосувала за реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» шляхом приєднання до Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення прийняли під час засідання 31 травня.

Так, Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської державної обласної державної адміністрації є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов'язків комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр». Тепер у встановленому порядку поведуть реорганізацію, розроблять статут із відповідними змінами.

Окрім того, в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області безкоштовно передадуть з балансу комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» на баланс комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» приміщення у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 9 загальною площею 429,8 кв.м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реформація, комунальне підприємство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
Сьогодні, 13:05
Повернення «Синього кита»: у центрі Києва школярка порізала вени
Сьогодні, 12:54
На Волині «переформатували» комунальне підприємство
Сьогодні, 12:45
Призначили директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва
Сьогодні, 12:38
На Волині знову не дали грошей на туризм
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
У Києві презентували фільм про Реформацію, знятий луцькою студією. ФОТО У Києві презентували фільм про Реформацію, знятий луцькою студією. ФОТО
23 квітень, 19:41
Машини, тварини та морозилки: що купували луцькі комунальні підприємства Машини, тварини та морозилки: що купували луцькі комунальні підприємства
21 березень, 11:19
Більше грошей і порядку: посадовець прокоментував здорожчання реклами в Луцьку Більше грошей і порядку: посадовець прокоментував здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 13:29
Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
26 грудень, 2017, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
Сьогодні, 14:22
 0
Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію
Сьогодні, 14:20
 0
У Волиньраді «перекроїли» комісію
Сьогодні, 14:08
 0
Палиця отримав надбавку до зарплати
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8