На Волині «переформатували» комунальне підприємство
Сьогодні, 12:45
Волиньрада проголосувала за реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» шляхом приєднання до Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.
Відповідне рішення прийняли під час засідання 31 травня.
Так, Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської державної обласної державної адміністрації є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов'язків комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр». Тепер у встановленому порядку поведуть реорганізацію, розроблять статут із відповідними змінами.
Окрім того, в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області безкоштовно передадуть з балансу комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» на баланс комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» приміщення у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 9 загальною площею 429,8 кв.м.
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Відповідне рішення прийняли під час засідання 31 травня.
Так, Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської державної обласної державної адміністрації є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов'язків комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр». Тепер у встановленому порядку поведуть реорганізацію, розроблять статут із відповідними змінами.
Окрім того, в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області безкоштовно передадуть з балансу комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» на баланс комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» приміщення у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 9 загальною площею 429,8 кв.м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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