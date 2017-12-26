На Волині «переформатували» комунальне підприємство

Волиньрада проголосувала за реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» шляхом приєднання до Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.Відповідне рішення прийняли під час засідання 31 травня.Так, Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської державної обласної державної адміністрації є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов'язків комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр». Тепер у встановленому порядку поведуть реорганізацію, розроблять статут із відповідними змінами.Окрім того, в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області безкоштовно передадуть з балансу комунального підприємства «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» на баланс комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» приміщення у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 9 загальною площею 429,8 кв.м.