Повернення «Синього кита»: у центрі Києва школярка порізала вени





Інцидент трапився в середу, 30 травня, близько 23:20, - повідомляє



"Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга у соціальній мережі є учасницею групи для підлітків "Синій Кит". Завдання такої групи демотивувати підлітків і підштовхувати їх до самогубств, – йдеться в повідомленні.



Відзначається, що у цей вечір компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої у центрі міста на Хрещатику. Дівчина, через нерозділене кохання до хлопця, намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві на Хрещатику неповнолітня учасниця групи "Синій кит" порізала собі вени. Дівчину госпіталізували.Інцидент трапився в середу, 30 травня, близько 23:20, - повідомляє Інформатор "Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга у соціальній мережі є учасницею групи для підлітків "Синій Кит". Завдання такої групи демотивувати підлітків і підштовхувати їх до самогубств, – йдеться в повідомленні.Відзначається, що у цей вечір компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої у центрі міста на Хрещатику. Дівчина, через нерозділене кохання до хлопця, намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.

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