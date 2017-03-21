Повернення «Синього кита»: у центрі Києва школярка порізала вени
Сьогодні, 12:54
В Києві на Хрещатику неповнолітня учасниця групи "Синій кит" порізала собі вени. Дівчину госпіталізували.
Інцидент трапився в середу, 30 травня, близько 23:20, - повідомляє Інформатор.
"Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга у соціальній мережі є учасницею групи для підлітків "Синій Кит". Завдання такої групи демотивувати підлітків і підштовхувати їх до самогубств, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у цей вечір компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої у центрі міста на Хрещатику. Дівчина, через нерозділене кохання до хлопця, намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.
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Інцидент трапився в середу, 30 травня, близько 23:20, - повідомляє Інформатор.
"Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга у соціальній мережі є учасницею групи для підлітків "Синій Кит". Завдання такої групи демотивувати підлітків і підштовхувати їх до самогубств, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у цей вечір компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої у центрі міста на Хрещатику. Дівчина, через нерозділене кохання до хлопця, намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.
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