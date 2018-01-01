У Луцьку зросте вартість оренди приміщень

Тарас Тарасюк

Лілія Кашева

Тарас Хотимчук

У Луцьку збільшиться орендна плата за користування приміщеннями, які перебувають у комунальній власності.Про це стало відомо 31 травня під час обговорення проекту «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька».Цей проект підготував відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради. Відповідно до документу, будуть збільшуватись орендні ставки та буде змінена концепція надходження до бюджету орендної плати.Начальник відділурозповіла про три основні напрямки, які дадуть можливість збільшувати надходження до бюджету від оренди майна міської комунальної власності.Йдеться про таке:1. Розподіл коштів за оренду між орендодавцем і бюджетом на рівні 70 % для бюджету і 30 % для балансоутримувачів для утримання майна пропонують запровадити і для закладів охорони здоров’я, які раніше залишали в себе 100 % орендної плати.2. Пропонують змінити розрахунок орендної плати для органів державної влади і тих, де засновником є обласна рада., які раніше орендували приміщення за 1 грн. в рік. Наразі їм пропонують сплачувати 3 %.3. Збільшили ставки орендної плати.Для прикладу, для аптек орендна плата заросте з 8 % до 30 %, для засобів масової інформації рекламного та еротичного характеру – з 20 % до 30 %, для приватних медичних закладів – з 20 % до 40 %, для пунктів обміну валюти із 45 % до 50 %, для турбаз, готелів, кемпінгів – з 18 % до 25 %., для кафе, барів і кафетерії – з 8 % до 12 % тощо.Заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Луцької міської радипоінформував, що медзаклади не відчують суттєвої різниці в оплаті, оскільки більшість із них орендують погодинно.Начальник відділу з майнових питань КП «ДВТП «Волиньфампостач»зауважила, що найбільше збільшується орендна ставка для аптечних закладів. Вона повідомила, що якщо так суттєво підніметься вартість, то мережа не зможе працювати.«Я розумію, що казну треба наповнювати, але не за рахунок аптек. Навіть не як працівника фармацевтичної галузі – не знаю, чи зрозуміють депутатів виборці. Просила б зважити на ці ставки. Для об’єктів продажу алкогольних виробів піднімають із 18 до 25 відсотків. То постає питання: може краще продавати алкоголь і цигарки, а не ліки? Якщо розглядати підвищення орендних ставок, то більш пропорційно і більш справедливо до суб’єктів господарювання», - наголосила Кашева.Вона додала, що деякі будівлі, в яких орендують приміщення власники аптек, є аварійними.Інші представники аптечного бізнесу розповіли, що вони в цілому не проти підняття орендної ставки, але не до 30 % із 8 %. Також мова йшла про те, що аптеки і аптечні пункти – різні поняття, тому їх варто вказувати у проекті рішення окремо і з різними ставками.Голова постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансівзакликав шукати компромісне рішення.Очільник асоціації «Бізнес-Волинь»поцікавився, яка логіка нововведень, адже не можна діяти за схемою «треба підняти».На це Алла Грабко розповіла, що проводився аналіз, відповідно до якого в міськраді очікують збільшення наповнення бюджету. Приміром, якщо наразі за рік від оренди надходить 1 млн 800 тисяч грн., то в наступному році очікують 3 млн грн., а в 2020 – 5 млн грн.Пролунала пропозиція збільшити орендну ставку для ігрового бізнесу, однак виявилось, що жодне інтернет-кафе не орендує приміщення комунальній власності.Директор приватного підприємства «Твій вибір»додав, що зараз стало важче працювати у цій галузі, оскільки за останні півтора року папір і послуги пошти здорожчали, через що 5 видань припинили існування. Він попросив, щоб з 4 % ставка піднялась до 5-6 % і не більше, щоб редакції могли існувати.«Важко зараз пресі працювати, тому прошу не на 100 % підняти, а на 50 чи менше», - сказав Хотимчук.Інші представники бізнесу також звертались із проханням піднімати оренду ставку не так високо.Наостанок Алла Грабко розповіла, що всі зауваження і пропозиції, озвучені на круглому столі, врахують. За її словами, пропозиції можна надсилати на електронну пошту відділу управління майном міської комунальної власності міськради. Згодом їх врахують при формуванні остаточного варіанту проекту рішення та при обговоренні його на депутатських комісіях.