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На володимир-волинському базарі обікрали жінку

На володимир-волинському базарі обікрали жінку
У Володимирі-Волинському обікрали 50-річну жінку. У неї вкрали мобільний телефон та гаменець із грошима.

Про це інформує Володимир Медіа.

У середу, 30 травня, близько 13:00 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від 50-річної Галини, жительки міста.

В одному із контейнерів, що на госпрозрахунковому ринку, де жінка торгувала, у неї вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон.

Сума збитків становить 3800 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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