На володимир-волинському базарі обікрали жінку
Сьогодні, 20:01
У Володимирі-Волинському обікрали 50-річну жінку. У неї вкрали мобільний телефон та гаменець із грошима.
Про це інформує Володимир Медіа.
У середу, 30 травня, близько 13:00 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від 50-річної Галини, жительки міста.
В одному із контейнерів, що на госпрозрахунковому ринку, де жінка торгувала, у неї вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон.
Сума збитків становить 3800 гривень.
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Про це інформує Володимир Медіа.
У середу, 30 травня, близько 13:00 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від 50-річної Галини, жительки міста.
В одному із контейнерів, що на госпрозрахунковому ринку, де жінка торгувала, у неї вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон.
Сума збитків становить 3800 гривень.
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