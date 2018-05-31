На володимир-волинському базарі обікрали жінку





Про це інформує



У середу, 30 травня, близько 13:00 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від 50-річної Галини, жительки міста.



В одному із контейнерів, що на госпрозрахунковому ринку, де жінка торгувала, у неї вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон.



Сума збитків становить 3800 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обікрали 50-річну жінку. У неї вкрали мобільний телефон та гаменець із грошима.Про це інформує Володимир Медіа У середу, 30 травня, близько 13:00 до Володимир-Волинського відділення поліції надійшла заява від 50-річної Галини, жительки міста.В одному із контейнерів, що на госпрозрахунковому ринку, де жінка торгувала, у неї вкрали гаманець із грошима та мобільний телефон.Сума збитків становить 3800 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію