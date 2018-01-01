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Волиньрада висловилася на підтримку антиолігархічних законів

Волиньрада висловилася на підтримку антиолігархічних законів
Депутати Волиньради ухвалили звернення до Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.

Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик розповів, що проект не політичний, а перш за все економічний, адже йдеться саме про деолігархізацію економіки. На його переконання, олігархи ігнорують інтереси держави та народу, а нині це переросло в серйозні виклики, які призводять до тотального зубожіння нації. Відбувається злиття бізнесу і влади, і голосують закони вигідні тим, хто має гроші.

Пирожик додав, що рівень корупції лише зростає, а системного вирішення питання немає. Антиолігархічний пакет перетворень передбачає повернення «офшорних» грошей, заборону приватизації стратегічних підприємств, демонополізацію низки галузей тощо.

Зрештою, після нетривалих обговорень 36 депутатів проголосували за схвалення звернення.

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Теги: Олександр Пирожик, антиолігархічні закони, Волинь
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