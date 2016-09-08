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У Волиньраді «перекроїли» комісію

У Волиньраді «перекроїли» комісію
У постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Волинської обласної ради змінився очільник.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.

Наприкінці засідання голова облради Ігор Палиця озвучив проект рішення щодо змін у складі комісії.

Так, замість Олександра Зінчука її тепер очолить депутат Людмила Тимощук. Натомість Зінчук стане «рядовим» членом комісії. За зміну керівника проголосували 46 обранців громади.

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Теги: Волиньрада, Палиця, Тимощук, Зінчук
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