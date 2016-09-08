У Волиньраді «перекроїли» комісію





Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.



Наприкінці засідання голова облради Ігор Палиця озвучив проект рішення щодо змін у складі комісії.



Так, замість Олександра Зінчука її тепер очолить депутат Людмила Тимощук. Натомість Зінчук стане «рядовим» членом комісії. За зміну керівника проголосували 46 обранців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства Волинської обласної ради змінився очільник.Відповідне рішення прийняли під час сесії 31 травня.Наприкінці засідання голова облрадиозвучив проект рішення щодо змін у складі комісії.Так, замістьїї тепер очолить депутат. Натомість Зінчук стане «рядовим» членом комісії. За зміну керівника проголосували 46 обранців громади.

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