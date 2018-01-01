вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію

Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію
Депутати Волиньради ухвалили звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із проханням підтримати ініціативу Президента та Верховної Ради щодо створення в Україні автокефальної православної церкви та надання Томосу на її створення.

Відповідне рішення під час сесії Волиньради 31 травня.

Нагадали, що Верховна Рада вже проголосувала за постанову щодо звернення Президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Однак заступник голови Волиньради Роман Карпюк зауважив, що нині в Україні працює церква-агресор, яка зробила звернення, нібито Верховна Рада надіслала прохання надати Томос про автокефалію без підкріплення думкою народу. Тому варто ухвалити звернення безпосередньо до його Весвятості, Вселенського патріарха Варфоломія щодо підтримки ініціатииви надання Томосу на її створення.

У зверненні депутати вказують, що підтримують спільні інтереси громади та природне бажання громадян до єдності суспільства. Створення автокефальної церкви в Україні сприятиме діалогу на засадах релігійної свободи і стане важливим кроком для дотримання релігійних прав та свобод громадян.

Тож у зверненні Вселенського патріарха просять надати Томос на створення автокефальної церкви в Україні. 51 обранець громади віддав свій голос «за», що в сумі дало змогу ухвалити рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автокефалія, церква. Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
Сьогодні, 14:22
Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію
Сьогодні, 14:20
У Волиньраді «перекроїли» комісію
Сьогодні, 14:08
Палиця отримав надбавку до зарплати
Сьогодні, 13:55
Волиньрада висловилася на підтримку антиолігархічних законів
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Представник духовенства розповів про процедуру надання автокефалії. ВІДЕО Представник духовенства розповів про процедуру надання автокефалії. ВІДЕО
06 травень, 14:27
Розпочалися необхідні процедури для надання автокефалії українській церкві Розпочалися необхідні процедури для надання автокефалії українській церкві
23 квітень, 00:03
Лучани влаштували флешмоб на підтримку об’єднання церкви. ФОТО Лучани влаштували флешмоб на підтримку об’єднання церкви. ФОТО
22 квітень, 16:35
Митрополит Михаїл закликав вірян Московського патріархату до об’єднання Митрополит Михаїл закликав вірян Московського патріархату до об’єднання
22 квітень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
Сьогодні, 14:22
 0
Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію
Сьогодні, 14:20
 0
У Волиньраді «перекроїли» комісію
Сьогодні, 14:08
 0
Палиця отримав надбавку до зарплати
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8