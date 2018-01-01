Депутати Волиньради просять Вселенського патріарха підтримати автокефалію

Депутати Волиньради ухвалили звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із проханням підтримати ініціативу Президента та Верховної Ради щодо створення в Україні автокефальної православної церкви та надання Томосу на її створення.Відповідне рішення під час сесії Волиньради 31 травня.Нагадали, що Верховна Рада вже проголосувала за постанову щодо звернення Президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.Однак заступник голови Волиньрадизауважив, що нині в Україні працює церква-агресор, яка зробила звернення, нібито Верховна Рада надіслала прохання надати Томос про автокефалію без підкріплення думкою народу. Тому варто ухвалити звернення безпосередньо до його Весвятості, Вселенського патріарха Варфоломія щодо підтримки ініціатииви надання Томосу на її створення.У зверненні депутати вказують, що підтримують спільні інтереси громади та природне бажання громадян до єдності суспільства. Створення автокефальної церкви в Україні сприятиме діалогу на засадах релігійної свободи і стане важливим кроком для дотримання релігійних прав та свобод громадян.Тож у зверненні Вселенського патріарха просять надати Томос на створення автокефальної церкви в Україні. 51 обранець громади віддав свій голос «за», що в сумі дало змогу ухвалити рішення.