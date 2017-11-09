У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Для цього у ЦНАПі будуть виділені окремі робочі місця.



"У перший день літа гарантуємо гарний настрій і приємні подарунки!", - йдеться у повідомлені.









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