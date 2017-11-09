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У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки

У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, діти зможуть позачергово отримати необхідні послуги у луцькому Центрі надання адміністративних послуг.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Для цього у ЦНАПі будуть виділені окремі робочі місця.

"У перший день літа гарантуємо гарний настрій і приємні подарунки!", - йдеться у повідомлені.




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Теги: ЦНАП, послуги, діти
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