У луцькому ЦНАПі для дітей підготували подарунки
Сьогодні, 14:22
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, діти зможуть позачергово отримати необхідні послуги у луцькому Центрі надання адміністративних послуг.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Для цього у ЦНАПі будуть виділені окремі робочі місця.
"У перший день літа гарантуємо гарний настрій і приємні подарунки!", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Для цього у ЦНАПі будуть виділені окремі робочі місця.
"У перший день літа гарантуємо гарний настрій і приємні подарунки!", - йдеться у повідомлені.
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