Повідомили, як в уряді готові вирішити проблему «євроблях»





Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, - пише



"Зараз весь парламент думає, як вирішити цю проблему, адже "єврономери" використовують, в тому числі, люди безвідповідальні, і - не всі, але в тому числі - порушують правила дорожнього руху", - заявив прем'єр.



"Уряд не може врегулювати це питання своїм рішенням, це повинен вирішити парламент. Але якщо парламент делегує це право уряду, то я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо справедливим цивілізованим методом", - сказав Гройсман.



Прем'єр додав, що необхідно штрафувати порушників дорожнього руху.



"Але що стосується порушників, я повністю згоден, і це стосується не тільки "єврономерів", але всіх, хто порушує правила дорожнього руху - а це завжди питання безпеки - і ми зараз тому проводимо спеціальні заходи, щоб на дорогах було безпечніше і в містах, і між містами", - підкреслив Гройсман.



Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.



Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.



Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.



Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів готовий вирішити проблему автомобілів на "єврономерах" за один місяць в разі, якщо повноваження по вирішенню цієї проблеми будуть передані парламентом уряду.Про це заявив прем'єр-міністрна засіданні уряду, - пише Економічна правда "Зараз весь парламент думає, як вирішити цю проблему, адже "єврономери" використовують, в тому числі, люди безвідповідальні, і - не всі, але в тому числі - порушують правила дорожнього руху", - заявив прем'єр."Уряд не може врегулювати це питання своїм рішенням, це повинен вирішити парламент. Але якщо парламент делегує це право уряду, то я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо справедливим цивілізованим методом", - сказав Гройсман.Прем'єр додав, що необхідно штрафувати порушників дорожнього руху."Але що стосується порушників, я повністю згоден, і це стосується не тільки "єврономерів", але всіх, хто порушує правила дорожнього руху - а це завжди питання безпеки - і ми зараз тому проводимо спеціальні заходи, щоб на дорогах було безпечніше і в містах, і між містами", - підкреслив Гройсман.Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

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