вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку влаштували акцію «день без тютюну». ФОТО

У Луцьку влаштували акцію «день без тютюну». ФОТО
У Луцьку вже стало традицією наприкінці травня влаштовувати акції задля боротьби з курінням - день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму.

Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я.

З метою підвищення ефективності санітарно-освітньої та профілактичної роботи серед населення області щодо попередження серцево-судинних захворювань, пропаганди здорового способу життя працівниками Волинського обласного центру здоров’я, управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради, головою ГО «МАВІКОМ» Мар’яною Сорочук організовано тимчасові пункти вимірювання артеріального тиску населенню в громадських місцях у період 30-31 травня 2018 року.

Долучились до акції і студенти Луцького базового медичного коледжу, які розповсюджували листівки про шкідливість тютюнопаління та вимірювали артеріальний тиск.

За два дні у Луцьку обстежили 192 людини у 14 з них вперше виявили підвищений артеріальний тиск. Лікарі обласного центру здоров’я порадили їм звернутися до сімейного лікаря.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: акція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, хто очолить луцьку «Ласку»
Сьогодні, 15:39
Заступники і радники Луцького міського голови отримають премії
Сьогодні, 15:21
У Луцьку влаштували акцію «день без тютюну». ФОТО
Сьогодні, 14:53
На Волині горіла суха трава та торф
Сьогодні, 14:50
Йому було б 33: вшанували загиблого на Майдані волинянина
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
У Луцьку вшанували жертв депортації кримськотатарського народу У Луцьку вшанували жертв депортації кримськотатарського народу
17 травень, 22:50
Кава з нотаріусом: лучан запрошують долучитись до цікавої акції Кава з нотаріусом: лучан запрошують долучитись до цікавої акції
09 травень, 14:33
Готова квартира від компанії «Інвестор» зараз, а виплата - до двох років* Готова квартира від компанії «Інвестор» зараз, а виплата - до двох років*
28 жовтень, 2017, 14:17
Чесний суд і відкриті списки: Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту Чесний суд і відкриті списки: Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту
17 жовтень, 2017, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
Покровський заявив про політичний тиск з боку влади. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
У першого заступника Луцького міського голови – новий радник
Сьогодні, 16:23
 0
Старовинні ікони, які німець перевозив через «Ягодин», виявились культурними цінностями
Сьогодні, 16:20
 0
Під Луцьком втопився 45-річний чоловік
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8