У Луцьку влаштували акцію «день без тютюну». ФОТО

У Луцьку вже стало традицією наприкінці травня влаштовувати акції задля боротьби з курінням - день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму.Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я.З метою підвищення ефективності санітарно-освітньої та профілактичної роботи серед населення області щодо попередження серцево-судинних захворювань, пропаганди здорового способу життя працівниками Волинського обласного центру здоров’я, управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради, головою ГО «МАВІКОМ»організовано тимчасові пункти вимірювання артеріального тиску населенню в громадських місцях у період 30-31 травня 2018 року.Долучились до акції і студенти Луцького базового медичного коледжу, які розповсюджували листівки про шкідливість тютюнопаління та вимірювали артеріальний тиск.За два дні у Луцьку обстежили 192 людини у 14 з них вперше виявили підвищений артеріальний тиск. Лікарі обласного центру здоров’я порадили їм звернутися до сімейного лікаря.