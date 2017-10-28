У Луцьку влаштували акцію «день без тютюну». ФОТО
Сьогодні, 14:53
У Луцьку вже стало традицією наприкінці травня влаштовувати акції задля боротьби з курінням - день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму.
Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я.
З метою підвищення ефективності санітарно-освітньої та профілактичної роботи серед населення області щодо попередження серцево-судинних захворювань, пропаганди здорового способу життя працівниками Волинського обласного центру здоров’я, управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради, головою ГО «МАВІКОМ» Мар’яною Сорочук організовано тимчасові пункти вимірювання артеріального тиску населенню в громадських місцях у період 30-31 травня 2018 року.
Долучились до акції і студенти Луцького базового медичного коледжу, які розповсюджували листівки про шкідливість тютюнопаління та вимірювали артеріальний тиск.
За два дні у Луцьку обстежили 192 людини у 14 з них вперше виявили підвищений артеріальний тиск. Лікарі обласного центру здоров’я порадили їм звернутися до сімейного лікаря.
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Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я.
З метою підвищення ефективності санітарно-освітньої та профілактичної роботи серед населення області щодо попередження серцево-судинних захворювань, пропаганди здорового способу життя працівниками Волинського обласного центру здоров’я, управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради, головою ГО «МАВІКОМ» Мар’яною Сорочук організовано тимчасові пункти вимірювання артеріального тиску населенню в громадських місцях у період 30-31 травня 2018 року.
Долучились до акції і студенти Луцького базового медичного коледжу, які розповсюджували листівки про шкідливість тютюнопаління та вимірювали артеріальний тиск.
За два дні у Луцьку обстежили 192 людини у 14 з них вперше виявили підвищений артеріальний тиск. Лікарі обласного центру здоров’я порадили їм звернутися до сімейного лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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