На Волині горіла суха трава та торф
Сьогодні, 14:50
У Іваничівському та Маневицькому районах горіла суха трафа та торф.
Загорання ліквідували працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів 18-ї з Іванич та 5-ї з Нововолинська державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області, - повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що 30 травня о 17:20 на території дачного масиву «Гірник» в Іваничівському районі загорілася суха трава на площі 0,5 гектара.
А поблизу села Нова Руда Маневицького району загорівся торф на площі 0,4 гектара. До ліквідації залучили 5 пожежників з райцентру та місцеве населення.
Попередня причина виникнення обох цих пожеж – необережне поводження з вогнем. Саме нехтування простих правил пожежної безпеки у пожежонебезпечний період призводить до виникнення нещастя.
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Загорання ліквідували працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів 18-ї з Іванич та 5-ї з Нововолинська державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області, - повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що 30 травня о 17:20 на території дачного масиву «Гірник» в Іваничівському районі загорілася суха трава на площі 0,5 гектара.
А поблизу села Нова Руда Маневицького району загорівся торф на площі 0,4 гектара. До ліквідації залучили 5 пожежників з райцентру та місцеве населення.
Попередня причина виникнення обох цих пожеж – необережне поводження з вогнем. Саме нехтування простих правил пожежної безпеки у пожежонебезпечний період призводить до виникнення нещастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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