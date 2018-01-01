На Волині горіла суха трава та торф





Загорання ліквідували працівники двох пожежно-рятувальних підрозділів 18-ї з Іванич та 5-ї з Нововолинська державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області, - повідомили у



Зазначають, що 30 травня о 17:20 на території дачного масиву «Гірник» в Іваничівському районі загорілася суха трава на площі 0,5 гектара.



А поблизу села Нова Руда Маневицького району загорівся торф на площі 0,4 гектара. До ліквідації залучили 5 пожежників з райцентру та місцеве населення.



Попередня причина виникнення обох цих пожеж – необережне поводження з вогнем. Саме нехтування простих правил пожежної безпеки у пожежонебезпечний період призводить до виникнення нещастя.

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