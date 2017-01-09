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Сім'ї волинян, у якої на рак хвора дитина, потрібна допомога

Сім'ї волинян, у якої на рак хвора дитина, потрібна допомога
Вже більше двох років тому у сім'ї Віталія та Марії Кілішків з села Нові Підцаревичі Маневицького району трапилась біда – їхньому синові поставили діагноз нейробластома правого наднирника.

Про це на своїй сторінці у facebook пише Юлія Музика.

Хлопчик пережив дві надскладні операції. Згодом рідні дізналися ще про одну Богданчикову страшну хворобу – гемофілію А тяжкого ступеня. Дитина пройшла курс лікування раку і, здавалося, все вже було позаду та планове обстеження в кінці минулого року виявило рецидив. В січні Богданчика знову госпіталізували у дитяче відділення Національного інституту раку.

Оскільки у хлопчика стався рецидив, йому вкрай необхідно пройти MIBG-сканування. На жаль, в Україні таке обстеження не проводиться. Італійська клініка в Бергамо готова провести таке дослідження.

Богданчик з мамою мав вирушити туди ще в травні, та поїздку було відкладено на вересень через погані аналізи.

Мама Богданчика, Марія Іванівна, працювала класоводом у ЗОШ І ст. с. Нові Підцаревичі, а нині перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Тато, Віталій Борисович – будівельник.

"Батьки висловлюють щиру вдячність усім, хто фінансово чи молитовно підтримує їхнього синочка", - йдеться у дописі.

Інформація для благодійників:

Рахунок в Приватбанку: 4149499102843511.
Отримувач: Кілішок Марія Іванівна (мама),
Контактний тел.: – 0968540789.

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Теги: дитина, допомога, Кілішок Богдан, рак
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