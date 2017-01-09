Сім'ї волинян, у якої на рак хвора дитина, потрібна допомога

Віталія та Марії Кілішків з села Нові Підцаревичі Маневицького району трапилась біда – їхньому синові поставили діагноз нейробластома правого наднирника.



Про це на своїй сторінці у Юлія Музика.



Хлопчик пережив дві надскладні операції. Згодом рідні дізналися ще про одну Богданчикову страшну хворобу – гемофілію А тяжкого ступеня. Дитина пройшла курс лікування раку і, здавалося, все вже було позаду та планове обстеження в кінці минулого року виявило рецидив. В січні Богданчика знову госпіталізували у дитяче відділення Національного інституту раку.



Оскільки у хлопчика стався рецидив, йому вкрай необхідно пройти MIBG-сканування. На жаль, в Україні таке обстеження не проводиться. Італійська клініка в Бергамо готова провести таке дослідження.



Богданчик з мамою мав вирушити туди ще в травні, та поїздку було відкладено на вересень через погані аналізи.



Мама Богданчика, Марія Іванівна, працювала класоводом у ЗОШ І ст. с. Нові Підцаревичі, а нині перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Тато, Віталій Борисович – будівельник.



"Батьки висловлюють щиру вдячність усім, хто фінансово чи молитовно підтримує їхнього синочка", - йдеться у дописі.



Інформація для благодійників:



Рахунок в Приватбанку: 4149499102843511.

Отримувач: Кілішок Марія Іванівна (мама),

Контактний тел.: – 0968540789.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже більше двох років тому у сім'їз села Нові Підцаревичі Маневицького району трапилась біда – їхньому синові поставили діагноз нейробластома правого наднирника.Про це на своїй сторінці у facebook пишеХлопчик пережив дві надскладні операції. Згодом рідні дізналися ще про одну Богданчикову страшну хворобу – гемофілію А тяжкого ступеня. Дитина пройшла курс лікування раку і, здавалося, все вже було позаду та планове обстеження в кінці минулого року виявило рецидив. В січні Богданчика знову госпіталізували у дитяче відділення Національного інституту раку.Оскільки у хлопчика стався рецидив, йому вкрай необхідно пройти MIBG-сканування. На жаль, в Україні таке обстеження не проводиться. Італійська клініка в Бергамо готова провести таке дослідження.Богданчик з мамою мав вирушити туди ще в травні, та поїздку було відкладено на вересень через погані аналізи.Мама Богданчика, Марія Іванівна, працювала класоводом у ЗОШ І ст. с. Нові Підцаревичі, а нині перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Тато, Віталій Борисович – будівельник."Батьки висловлюють щиру вдячність усім, хто фінансово чи молитовно підтримує їхнього синочка", - йдеться у дописі.

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