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Волинському перинатальному центру подарують медобладання на 10 мільйонів

Волинському перинатальному центру подарують медобладання на 10 мільйонів
Фонд Віктора Пінчука придбає для Волинського перинатального центру медичного обладнання на 10 млн грн.

Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської обласної ради 31 травня.

Відзначили, що передумовою цього стала довга співпраця Волиньради та звернення депутатів до фонду щодо перинатального центру. Відтак, для закладу придбають високоякісне медичне обладнання від провідних світових виробників - у рамках співпраці 12 одиниць та забезпечать навчання фахівців відділення роботі із технікою.

Відділення інтенсивної терапії отримає два апарати штучної вентиляції легень, апарат неінвазивної вентиляції легень із набором масок, апарат високочастотної штучної вентиляції легень осциляторного типу, інкубатор-трансформер, транспортний інкубатор, транспортний апарат штучної вентиляції легень, монітор життєво-важливих функцій пацієнта (з капнографом), систему кисневої терапії з кисневим наметом, систему реанімації тощо.

Депутати Волиньради зустріли цю інформацію оплесками.

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Теги: перинатальний центр, обладнання
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