Низці працівників Луцькради дадуть премії

За травень низка працівників Луцької міської ради отримає преміювання.Про це стало відомо із розпорядження міського голови за 25 травня.З урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок премії отримають:- у розмірі 100 відсотків посадового окладу - директор департаменту муніципальної варти Сиротинська Ю.Я.; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Гальченко Н.В., заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Борис Ю.В.;- у розмірі 80 відсотків посадового окладу - начальник господарсько-технічного відділу Махецький А.М.;- у розмірі 70 відсотків посадового окладу - начальник управління земельних ресурсів Шабала С.О., заступник начальника управління земельних ресурсів Лихограй Т.Г.; заступник начальника відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Королюк Т.І.; заступник начальника загального відділу Поліщук О.А.;- у розмірі 60 відсотків посадового окладу - заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Коленда Н.М..У розмірі 50 відсотків посадового окладу преміюють:- директора департаменту фінансів та бюджету Єлову Л.А., заступника директора департаменту фінансів та бюджету Саприку А.В., заступника директора департаменту фінансів та бюджету, начальника відділу доходів бюджету Гаврилевську Л.М.;- директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Карп’як Л.В., першого заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Сарая В.М., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Салій О.Л., заступника директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальника відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюху О.Я.;- директора департаменту житлово-комунального господарства Крася Ю.І., заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Осіюка М.П.;- начальника управління охорони здоров’я Якимчука М.А., заступника начальника управління охорони здоров’я Глухманюка В.М.;- директора департаменту культури Гнатів Т.Ф., заступника директора департаменту культури Ломагу А.М.;- начальника управління освіти Лещенко З.Б., заступника начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Силку Т.О.;- начальника відділу управління майном міської комунальної власності Грабко А.В., заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарасюка Т.П.;- начальника управління капітального будівництва Карабана Л.В., заступника начальника управління капітального будівництва Цвірука М.І.;- заступника директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Кулика Р.В.;- директора департаменту соціальної політики Майбороду В.М., першого заступника директора департаменту соціальної політики Корецьку Т.К., заступника директора департаменту соціальної політики Клімук В.А., заступника директора департаменту соціальної політики Янчук Т.П.;- начальника управління розвитку підприємництва та реклами Рибай Н.А., заступника начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;- начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Галан Л.В., заступника начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міщука В.С.;- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Веремійчика О.В., в.о. директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Булковського А.З.;- начальника відділу інформаційної роботи Балюк З.В., в.о. начальника відділу інформаційної роботи Перун Ж.О., заступника начальника відділу інформаційної роботи Олішевського О.М.;- начальника відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Горай С.Г.;- начальника організаційного відділу Барську О.В.;- начальника відділу секретаріату Касьянову Т.Т., в.о. начальника відділу секретаріату Шеремету О.В.;- начальника відділу кадрової роботи та нагород Гудиму В.М., заступника начальника відділу кадрової роботи та нагород Богдан І.А.;- начальника загального відділу Бортнік Н.С.;- начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Короля О.А., заступника начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Хмель Н.М.;- директора департаменту державної реєстрації Соломко Ю.І., в.о. директора департаменту державної реєстрації Михальчук М.М.;- заступника начальника господарсько-технічного відділу, завідувача технічного сектору Барася Г.В.;- начальника відділу зв’язків з громадськістю Макарову О.П.;- в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Гомонець В.І.;- начальника архівного відділу Дрейчан А.О.;- начальника служби у справах дітей Шульгана Ф.П., заступника начальника служби у справах дітей, начальника відділу опіки та піклування Бондарук Т.Ю.;- начальника відділу екології Гламазду А.П.;- начальника управління туризму та промоції міста Теліпську К.В.;- директора департаменту економічної політики Озіновича О.М., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу інвестиційної політики Омельчука С.В., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу з енергозбереження Патракеєва К.М.;- начальника відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Бенесько Н.Г.;- заступника начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Літвицького С.І.;- начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кирилюка Ю.В., заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Свірського А.П.;- директора юридичного департаменту Юрченко Н.М., в.о. директора юридичного департаменту Максим'яка А.В., заступника директора юридичного департаменту, начальника відділу судового представництва Романову І.Л.;- в.о. начальника управління транспорту та зв'язку Середу О.Л.;- начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора Герасимюка Л.В., заступника начальника управління містобудування та архітектури, головного інженера Гулу С.В.;- начальника управління з питань праці Ігнатчука Н.В., заступника начальника управління з питань праці, начальника відділу інспектування Савчук І.М.У розмірі 30 відсотків посадового окладу преміюють начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Маслюка Ю.О.