Низці працівників Луцькради дадуть премії
Сьогодні, 18:25
За травень низка працівників Луцької міської ради отримає преміювання.
Про це стало відомо із розпорядження міського голови за 25 травня.
З урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок премії отримають:
- у розмірі 100 відсотків посадового окладу - директор департаменту муніципальної варти Сиротинська Ю.Я.; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Гальченко Н.В., заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Борис Ю.В.;
- у розмірі 80 відсотків посадового окладу - начальник господарсько-технічного відділу Махецький А.М.;
- у розмірі 70 відсотків посадового окладу - начальник управління земельних ресурсів Шабала С.О., заступник начальника управління земельних ресурсів Лихограй Т.Г.; заступник начальника відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Королюк Т.І.; заступник начальника загального відділу Поліщук О.А.;
- у розмірі 60 відсотків посадового окладу - заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Коленда Н.М..
У розмірі 50 відсотків посадового окладу преміюють:
- директора департаменту фінансів та бюджету Єлову Л.А., заступника директора департаменту фінансів та бюджету Саприку А.В., заступника директора департаменту фінансів та бюджету, начальника відділу доходів бюджету Гаврилевську Л.М.;
- директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Карп’як Л.В., першого заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Сарая В.М., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Салій О.Л., заступника директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальника відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюху О.Я.;
- директора департаменту житлово-комунального господарства Крася Ю.І., заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Осіюка М.П.;
- начальника управління охорони здоров’я Якимчука М.А., заступника начальника управління охорони здоров’я Глухманюка В.М.;
- директора департаменту культури Гнатів Т.Ф., заступника директора департаменту культури Ломагу А.М.;
- начальника управління освіти Лещенко З.Б., заступника начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Силку Т.О.;
- начальника відділу управління майном міської комунальної власності Грабко А.В., заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарасюка Т.П.;
- начальника управління капітального будівництва Карабана Л.В., заступника начальника управління капітального будівництва Цвірука М.І.;
- заступника директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Кулика Р.В.;
- директора департаменту соціальної політики Майбороду В.М., першого заступника директора департаменту соціальної політики Корецьку Т.К., заступника директора департаменту соціальної політики Клімук В.А., заступника директора департаменту соціальної політики Янчук Т.П.;
- начальника управління розвитку підприємництва та реклами Рибай Н.А., заступника начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;
- начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Галан Л.В., заступника начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міщука В.С.;
- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Веремійчика О.В., в.о. директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Булковського А.З.;
- начальника відділу інформаційної роботи Балюк З.В., в.о. начальника відділу інформаційної роботи Перун Ж.О., заступника начальника відділу інформаційної роботи Олішевського О.М.;
- начальника відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Горай С.Г.;
- начальника організаційного відділу Барську О.В.;
- начальника відділу секретаріату Касьянову Т.Т., в.о. начальника відділу секретаріату Шеремету О.В.;
- начальника відділу кадрової роботи та нагород Гудиму В.М., заступника начальника відділу кадрової роботи та нагород Богдан І.А.;
- начальника загального відділу Бортнік Н.С.;
- начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Короля О.А., заступника начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Хмель Н.М.;
- директора департаменту державної реєстрації Соломко Ю.І., в.о. директора департаменту державної реєстрації Михальчук М.М.;
- заступника начальника господарсько-технічного відділу, завідувача технічного сектору Барася Г.В.;
- начальника відділу зв’язків з громадськістю Макарову О.П.;
- в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Гомонець В.І.;
- начальника архівного відділу Дрейчан А.О.;
- начальника служби у справах дітей Шульгана Ф.П., заступника начальника служби у справах дітей, начальника відділу опіки та піклування Бондарук Т.Ю.;
- начальника відділу екології Гламазду А.П.;
- начальника управління туризму та промоції міста Теліпську К.В.;
- директора департаменту економічної політики Озіновича О.М., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу інвестиційної політики Омельчука С.В., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу з енергозбереження Патракеєва К.М.;
- начальника відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Бенесько Н.Г.;
- заступника начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Літвицького С.І.;
- начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кирилюка Ю.В., заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Свірського А.П.;
- директора юридичного департаменту Юрченко Н.М., в.о. директора юридичного департаменту Максим'яка А.В., заступника директора юридичного департаменту, начальника відділу судового представництва Романову І.Л.;
- в.о. начальника управління транспорту та зв'язку Середу О.Л.;
- начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора Герасимюка Л.В., заступника начальника управління містобудування та архітектури, головного інженера Гулу С.В.;
- начальника управління з питань праці Ігнатчука Н.В., заступника начальника управління з питань праці, начальника відділу інспектування Савчук І.М.
У розмірі 30 відсотків посадового окладу преміюють начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Маслюка Ю.О.
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Про це стало відомо із розпорядження міського голови за 25 травня.
З урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок премії отримають:
- у розмірі 100 відсотків посадового окладу - директор департаменту муніципальної варти Сиротинська Ю.Я.; начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Гальченко Н.В., заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Борис Ю.В.;
- у розмірі 80 відсотків посадового окладу - начальник господарсько-технічного відділу Махецький А.М.;
- у розмірі 70 відсотків посадового окладу - начальник управління земельних ресурсів Шабала С.О., заступник начальника управління земельних ресурсів Лихограй Т.Г.; заступник начальника відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Королюк Т.І.; заступник начальника загального відділу Поліщук О.А.;
- у розмірі 60 відсотків посадового окладу - заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Коленда Н.М..
У розмірі 50 відсотків посадового окладу преміюють:
- директора департаменту фінансів та бюджету Єлову Л.А., заступника директора департаменту фінансів та бюджету Саприку А.В., заступника директора департаменту фінансів та бюджету, начальника відділу доходів бюджету Гаврилевську Л.М.;
- директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Карп’як Л.В., першого заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Сарая В.М., заступника директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратора Салій О.Л., заступника директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальника відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюху О.Я.;
- директора департаменту житлово-комунального господарства Крася Ю.І., заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Осіюка М.П.;
- начальника управління охорони здоров’я Якимчука М.А., заступника начальника управління охорони здоров’я Глухманюка В.М.;
- директора департаменту культури Гнатів Т.Ф., заступника директора департаменту культури Ломагу А.М.;
- начальника управління освіти Лещенко З.Б., заступника начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Силку Т.О.;
- начальника відділу управління майном міської комунальної власності Грабко А.В., заступника начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарасюка Т.П.;
- начальника управління капітального будівництва Карабана Л.В., заступника начальника управління капітального будівництва Цвірука М.І.;
- заступника директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Кулика Р.В.;
- директора департаменту соціальної політики Майбороду В.М., першого заступника директора департаменту соціальної політики Корецьку Т.К., заступника директора департаменту соціальної політики Клімук В.А., заступника директора департаменту соціальної політики Янчук Т.П.;
- начальника управління розвитку підприємництва та реклами Рибай Н.А., заступника начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;
- начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Галан Л.В., заступника начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міщука В.С.;
- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Веремійчика О.В., в.о. директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Булковського А.З.;
- начальника відділу інформаційної роботи Балюк З.В., в.о. начальника відділу інформаційної роботи Перун Ж.О., заступника начальника відділу інформаційної роботи Олішевського О.М.;
- начальника відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Горай С.Г.;
- начальника організаційного відділу Барську О.В.;
- начальника відділу секретаріату Касьянову Т.Т., в.о. начальника відділу секретаріату Шеремету О.В.;
- начальника відділу кадрової роботи та нагород Гудиму В.М., заступника начальника відділу кадрової роботи та нагород Богдан І.А.;
- начальника загального відділу Бортнік Н.С.;
- начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Короля О.А., заступника начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Хмель Н.М.;
- директора департаменту державної реєстрації Соломко Ю.І., в.о. директора департаменту державної реєстрації Михальчук М.М.;
- заступника начальника господарсько-технічного відділу, завідувача технічного сектору Барася Г.В.;
- начальника відділу зв’язків з громадськістю Макарову О.П.;
- в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Гомонець В.І.;
- начальника архівного відділу Дрейчан А.О.;
- начальника служби у справах дітей Шульгана Ф.П., заступника начальника служби у справах дітей, начальника відділу опіки та піклування Бондарук Т.Ю.;
- начальника відділу екології Гламазду А.П.;
- начальника управління туризму та промоції міста Теліпську К.В.;
- директора департаменту економічної політики Озіновича О.М., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу інвестиційної політики Омельчука С.В., заступника директора департаменту економічної політики, начальника відділу з енергозбереження Патракеєва К.М.;
- начальника відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Бенесько Н.Г.;
- заступника начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Літвицького С.І.;
- начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кирилюка Ю.В., заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Свірського А.П.;
- директора юридичного департаменту Юрченко Н.М., в.о. директора юридичного департаменту Максим'яка А.В., заступника директора юридичного департаменту, начальника відділу судового представництва Романову І.Л.;
- в.о. начальника управління транспорту та зв'язку Середу О.Л.;
- начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора Герасимюка Л.В., заступника начальника управління містобудування та архітектури, головного інженера Гулу С.В.;
- начальника управління з питань праці Ігнатчука Н.В., заступника начальника управління з питань праці, начальника відділу інспектування Савчук І.М.
У розмірі 30 відсотків посадового окладу преміюють начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Маслюка Ю.О.
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Коментарі 1
За що їм премії????
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