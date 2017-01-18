Старовинні ікони, які німець перевозив через «Ягодин», виявились культурними цінностями





Експерти Волинського краєзнавчого музею визнали ікони «Христос-Вседержитель», «Богоматір-Одигітрія» та «Святий рівноапостольний князь Володимир» культурними цінностями. Такий же статус мають 4 фаянсові тарілки з серії «Посуд Червоної Армії і Військово-морського флоту», - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



Окрема експертиза Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки вказує на книги «Новий Заветь Господа нашого Іисуса Христа», «Псалтырь», «Господа Нашего Іисуса Христа Святое Евангеліє» та «Полный подарок молодым хозяйкам. Новейшая школа поварського и кондитерського искусства» як на культурну та історичну цінність.



Для потреб адміністративного судочинства вартість цінностей визначена експертами у 10400 гривень.









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