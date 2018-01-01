Під Луцьком втопився 45-річний чоловік





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Прикрий інцидент трапився у середу, 30 травня.



Рятувальники зазначають, що тіло підняли на поверхню водолази аварійно-рятувальної частини АРЗ СП УДСНС України у Волинській області.



Нагадаємо, 30 травня у селі Підцир'я Камінь-Каширського району потонув 8-річний хлопчик.

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