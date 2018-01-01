Під Луцьком втопився 45-річний чоловік
Сьогодні, 16:19
У селі Усичі Луцького району потонув чоловік.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Прикрий інцидент трапився у середу, 30 травня.
Рятувальники зазначають, що тіло підняли на поверхню водолази аварійно-рятувальної частини АРЗ СП УДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, 30 травня у селі Підцир'я Камінь-Каширського району потонув 8-річний хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Прикрий інцидент трапився у середу, 30 травня.
Рятувальники зазначають, що тіло підняли на поверхню водолази аварійно-рятувальної частини АРЗ СП УДСНС України у Волинській області.
Нагадаємо, 30 травня у селі Підцир'я Камінь-Каширського району потонув 8-річний хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У першого заступника Луцького міського голови – новий радник
Сьогодні, 16:23
Старовинні ікони, які німець перевозив через «Ягодин», виявились культурними цінностями
Сьогодні, 16:20
Під Луцьком втопився 45-річний чоловік
Сьогодні, 16:19
Сім'ї волинян, у якої на рак хвора дитина, потрібна допомога
Сьогодні, 15:56