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Під Луцьком втопився 45-річний чоловік

Під Луцьком втопився 45-річний чоловік
У селі Усичі Луцького району потонув чоловік.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Прикрий інцидент трапився у середу, 30 травня.

Рятувальники зазначають, що тіло підняли на поверхню водолази аварійно-рятувальної частини АРЗ СП УДСНС України у Волинській області.

Нагадаємо, 30 травня у селі Підцир'я Камінь-Каширського району потонув 8-річний хлопчик.

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Теги: утопленик, Волинь
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