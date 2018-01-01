У першого заступника Луцького міського голови – новий радник





Про це йдеться у розпорядженні міського голови з кадрових питань від 30 травня.



На посаді радника першого заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства на громадських засадах працюватиме Сергій Шкода.



Підстава кадрових змін - заява Шкоди.



До слова, він входить до фракції "УКРОП".

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