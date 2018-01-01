У першого заступника Луцького міського голови – новий радник
Сьогодні, 16:23
У першого заступника Луцького міського голови буде новий радник.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови з кадрових питань від 30 травня.
На посаді радника першого заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства на громадських засадах працюватиме Сергій Шкода.
Підстава кадрових змін - заява Шкоди.
До слова, він входить до фракції "УКРОП".
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови з кадрових питань від 30 травня.
На посаді радника першого заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства на громадських засадах працюватиме Сергій Шкода.
Підстава кадрових змін - заява Шкоди.
До слова, він входить до фракції "УКРОП".
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