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Ринкові відносини: яка доля луцьких базарів? ФОТО. ВІДЕО

Ринкові відносини: яка доля луцьких базарів? ФОТО. ВІДЕО
Чому Луцька міська рада вирішила припинити договір співпраці з Волинською облсподивспілкою та кому належатиме Варшавський ринок?

Чи варто заборонити торгівлю в неділю та що буде на місці Старого ринку?

Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 1 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.

У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та колишній заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!

Ринкові відносини: яка доля луцьких базарів? ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Протилежний Погляд LIVE
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