Ринкові відносини: яка доля луцьких базарів? ФОТО. ВІДЕО

Чому Луцька міська рада вирішила припинити договір співпраці з Волинською облсподивспілкою та кому належатиме Варшавський ринок?Чи варто заборонити торгівлю в неділю та що буде на місці Старого ринку?Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 1 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської радита колишній заступник Луцького міського головиПротилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!