Ринкові відносини: яка доля луцьких базарів? ФОТО. ВІДЕО
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Чому Луцька міська рада вирішила припинити договір співпраці з Волинською облсподивспілкою та кому належатиме Варшавський ринок?
Чи варто заборонити торгівлю в неділю та що буде на місці Старого ринку?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 1 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та колишній заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
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Чи варто заборонити торгівлю в неділю та що буде на місці Старого ринку?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 1 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.
У дискусії візьмуть участь депутат Луцької міської ради Олександр Волинець та колишній заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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