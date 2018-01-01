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У Луцьку планують збільшити тарифи на воду

У Луцьку планують збільшити тарифи на воду
Підприємство «Луцькводоканал» планує підвищити тариф на воду.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Зокрема, мова йде про зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Перерахунок вартості послуг проводиться у зв'язку з підвищення цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму, собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство.

Перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення необхідний для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить беззбиткову діяльність КП «Луцькводоканалу».
У Луцьку планують збільшити тарифи на воду

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Теги: Луцькводоканал, тариф
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Коментарі 1
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Ви вважаєте це нормальним підвищення ціни на 27%???
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