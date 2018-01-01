У Луцьку планують збільшити тарифи на воду

Підприємство «Луцькводоканал» планує підвищити тариф на воду.Про це повідомляє прес-служба підприємства.Зокрема, мова йде про зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.Перерахунок вартості послуг проводиться у зв'язку з підвищення цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму, собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство.Перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення необхідний для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить беззбиткову діяльність КП «Луцькводоканалу».