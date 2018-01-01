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Звільнили посадовця Луцькради, причетного до справи Рачкова

Звільнили посадовця Луцькради, причетного до справи Рачкова
Звільнили начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради Юрія Маслюка.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови з кадрових питань від 30 травня.

Підставою для цього стала заява Маслюка. Він припиняє виконувати свої обов’язки з 31 травня.

Чоловік отримає грошову компенсацію за 28 днів невикористаної відпустки.

Нагадаємо, 25 квітня на хабарі затримали посадовців луцької мерії та голову суду. У справі фігурують також головний архітектор міста Луцька Леонід Герасимюк та представник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради Юрій Маслюк.

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Теги: звільнення, Юрій Маслюк
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