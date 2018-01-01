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У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*

У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*
У кінотеатрі Multiplex Промінь кіно для дітей по 30 грн!

Тільки 1-го червня з 10:00 до 18:00 усі мульфільми для дітей по 30 грн!

Запрошуємо у найбільший кінотеатр міста отримати найбільші враження!

У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*

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Теги: РЦ «Промінь»
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