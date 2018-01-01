У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*
Сьогодні, 17:36
У кінотеатрі Multiplex Промінь кіно для дітей по 30 грн!
Тільки 1-го червня з 10:00 до 18:00 усі мульфільми для дітей по 30 грн!
Запрошуємо у найбільший кінотеатр міста отримати найбільші враження!
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Тільки 1-го червня з 10:00 до 18:00 усі мульфільми для дітей по 30 грн!
Запрошуємо у найбільший кінотеатр міста отримати найбільші враження!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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