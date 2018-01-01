Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 червня
Сьогодні, 19:30
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-
Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься
до +26… +27.
Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-
Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься
до +26… +27.
Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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