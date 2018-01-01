Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 червня





У Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-

Волинському очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься

до +26… +27.



Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметьсядо +26… +27.Вітер східний, північний і північно-східний, 1-5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.

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