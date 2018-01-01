Під Ковелем автобус із учнями збив біл-борд і врізався у «Жигулі»





Аварія сталася сьогодні, 31 травня, приблизно о 18.30, - повідомляє Ігоря Зінкевича.



За його словами, під час проїзду через міст водій автобуса не розрахував висоту білборда і збив його дахом. Після цього автобус вилетів на зустрічну смугу руху і вдарився у «Жигулі».



Знесений біл-борд впав на «Жигулі». На щастя, пасажири і водій встигли вийти із автомобіля до падіння. Потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поблизу Ковеля автобус із учнями львівської школи №7 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.Аварія сталася сьогодні, 31 травня, приблизно о 18.30, - повідомляє Вголос із посиланням на працівника поліціїЗа його словами, під час проїзду через міст водій автобуса не розрахував висоту білборда і збив його дахом. Після цього автобус вилетів на зустрічну смугу руху і вдарився у «Жигулі».Знесений біл-борд впав на «Жигулі». На щастя, пасажири і водій встигли вийти із автомобіля до падіння. Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію