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Під Ковелем автобус із учнями збив біл-борд і врізався у «Жигулі»

Під Ковелем автобус із учнями збив біл-борд і врізався у «Жигулі»
На Волині поблизу Ковеля автобус із учнями львівської школи №7 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія сталася сьогодні, 31 травня, приблизно о 18.30, - повідомляє Вголос із посиланням на працівника поліції Ігоря Зінкевича.

За його словами, під час проїзду через міст водій автобуса не розрахував висоту білборда і збив його дахом. Після цього автобус вилетів на зустрічну смугу руху і вдарився у «Жигулі».

Знесений біл-борд впав на «Жигулі». На щастя, пасажири і водій встигли вийти із автомобіля до падіння. Потерпілих немає.


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Теги: ДТП, Волинь
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