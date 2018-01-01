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Зеки із «ЛНР» видурюють гроші у волинян

Зеки із «ЛНР» видурюють гроші у волинян
Прокуратура Волинської області звертається до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків та розісланих у месенджері VIBER нібито від імені керівників прокуратури області вимог до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що, задля власної наживи у шахрайський спосіб, ці вимоги розсилають особи, які перебувають у Довжанській виправній колонії №38, розміщеній у Луганській області на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Акаунт у месенджері (можливий номер телефону – 095-480-23-36), з якого надходять такі вимоги, містить фото керівника прокуратури, яке є в доступі в інтернеті.

Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і не передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.

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Теги: шахраї
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