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Від тероборони до мотопіхоти: річниця батальйону «Волинь»

Від тероборони до мотопіхоти: річниця батальйону «Волинь»
Мотопіхотний батальйон 14 окремої механізованої бригади відзначив четверту річницю від дня створення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 окремої механізованої бригади у Facebook.

«Сьогодні наші побратими з мотопіхотного батальйону відзначають 4-ту річницю створення підрозділу (у 2014 році це був 1 батальйон територіальної оборони «Волинь», згодом - 1 окремий мото-піхотний батальйон), - йдеться у повідомленні.

Довідково:

Батальйон територіальної оборони «Волинь» сформували 31 травня 2014 року. А вже 10 червня розпочалося його бойове злагодження на полігоні у Володимирі-Волинському.

Згодом батальйон увели до складу 14 ОМБР у статусі мотопіхоти. Бійці підрозділу брали участь у боях у зоні АТО.


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Теги: батальйон, Волинь
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