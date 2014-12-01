Від тероборони до мотопіхоти: річниця батальйону «Волинь»
31 травень, 22:45
Мотопіхотний батальйон 14 окремої механізованої бригади відзначив четверту річницю від дня створення.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 окремої механізованої бригади у Facebook.
«Сьогодні наші побратими з мотопіхотного батальйону відзначають 4-ту річницю створення підрозділу (у 2014 році це був 1 батальйон територіальної оборони «Волинь», згодом - 1 окремий мото-піхотний батальйон), - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Батальйон територіальної оборони «Волинь» сформували 31 травня 2014 року. А вже 10 червня розпочалося його бойове злагодження на полігоні у Володимирі-Волинському.
Згодом батальйон увели до складу 14 ОМБР у статусі мотопіхоти. Бійці підрозділу брали участь у боях у зоні АТО.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 окремої механізованої бригади у Facebook.
«Сьогодні наші побратими з мотопіхотного батальйону відзначають 4-ту річницю створення підрозділу (у 2014 році це був 1 батальйон територіальної оборони «Волинь», згодом - 1 окремий мото-піхотний батальйон), - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Батальйон територіальної оборони «Волинь» сформували 31 травня 2014 року. А вже 10 червня розпочалося його бойове злагодження на полігоні у Володимирі-Волинському.
Згодом батальйон увели до складу 14 ОМБР у статусі мотопіхоти. Бійці підрозділу брали участь у боях у зоні АТО.
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