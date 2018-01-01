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Назвали нового претендента на головного тренера «Волині»

Назвали нового претендента на головного тренера «Волині»
Екс-воротар футбольного клубу «Карпати» Андрій Тлумак стане головним тренером луцької «Волині».

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на FootballHub.

«Карпати» оголосили про відхід Тлумака разом з помічником Андрієм Сапугою з команди U-19, з якою вони фінішували на 3-му місці в юнацькому чемпіонаті України, заради роботи «в іншому клубі».

«Волинь» розглядала на посаду тренера Юрія Вірта і ставила завдання повернутися в УПЛ за підсумками наступного сезону.

У минулому сезоні Першої ліги лучани фінішували на 13-му місці.


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Теги: футбол, Волинь
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