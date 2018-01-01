Назвали нового претендента на головного тренера «Волині»





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«Карпати» оголосили про відхід Тлумака разом з помічником Андрієм Сапугою з команди U-19, з якою вони фінішували на 3-му місці в юнацькому чемпіонаті України, заради роботи «в іншому клубі».



«Волинь» розглядала на посаду тренера Юрія Вірта і ставила завдання повернутися в УПЛ за підсумками наступного сезону.



У минулому сезоні Першої ліги лучани фінішували на 13-му місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-воротар футбольного клубу «Карпати» Андрій Тлумак стане головним тренером луцької «Волині».Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на FootballHub.«Карпати» оголосили про відхід Тлумака разом з помічникомз команди U-19, з якою вони фінішували на 3-му місці в юнацькому чемпіонаті України, заради роботи «в іншому клубі».«Волинь»на посаду тренераі ставила завдання повернутися в УПЛ за підсумками наступного сезону.У минулому сезоні Першої ліги лучани фінішували на 13-му місці.

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