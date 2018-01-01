Біля Центрального ринку авто збило жінку
Сьогодні, 01:42
У Луцьку неподалік Центрального ринку автомобіль збив жінку поза межами пішохідного переходу.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Варто зазначити, що жінка потрапила під колеса машини поза межами «зебри».
Поки невідомо, в якому вона стані.
Водій перебуває на місці. У нього шок, дає свідчення.
Деталі згодом.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
Варто зазначити, що жінка потрапила під колеса машини поза межами «зебри».
Поки невідомо, в якому вона стані.
Водій перебуває на місці. У нього шок, дає свідчення.
Деталі згодом.
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