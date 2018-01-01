Біля Центрального ринку авто збило жінку





Про це повідомляє



Варто зазначити, що жінка потрапила під колеса машини поза межами «зебри».



Поки невідомо, в якому вона стані.



Водій перебуває на місці. У нього шок, дає свідчення.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неподалік Центрального ринку автомобіль збив жінку поза межами пішохідного переходу.Про це повідомляє Район. Луцьк Варто зазначити, що жінка потрапила під колеса машини поза межами «зебри».Поки невідомо, в якому вона стані.Водій перебуває на місці. У нього шок, дає свідчення.Деталі згодом.

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