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Біля Центрального ринку авто збило жінку

У Луцьку неподалік Центрального ринку автомобіль збив жінку поза межами пішохідного переходу.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Варто зазначити, що жінка потрапила під колеса машини поза межами «зебри».

Поки невідомо, в якому вона стані.

Водій перебуває на місці. У нього шок, дає свідчення.

Деталі згодом.

Біля Центрального ринку авто збило жінку
Біля Центрального ринку авто збило жінку

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Теги: ДТП, Луцьк
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