Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи

Денис Остапук та срібна призерка Ксенія Токар повернулися з Франції додому на Волинь.



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Їх зустріли заступник Ковельського міського голови Ігор Прокопів, начальник відділу молоді, фізичної культури та спорту Ігор Семенюк та тренер Валерій Дружинович.



Нагадаємо, у французькому місті Берк-сюр-Мер пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 170 атлетів з 33 країн.



У складі збірної України були вихованці ковельського відділення ОДЮСШІ – Ксенія Токар та Денис Остапук.



Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здобула срібну нагороду серед дорослих та золоту – серед юніорів, а Денис (вагова категорія до 59 кг) виборов «золото» серед юніорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможець чемпіонату Європи з пауерліфтингута срібна призеркаповернулися з Франції додому на Волинь.Про це пише Район. Ковель Їх зустріли заступник Ковельського міського голови, начальник відділу молоді, фізичної культури та спортута тренерНагадаємо, у французькому місті Берк-сюр-Мер пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 170 атлетів з 33 країн.У складі збірної України були вихованці ковельського відділення ОДЮСШІ – Ксенія Токар та Денис Остапук.Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здобула срібну нагороду серед дорослих та золоту – серед юніорів, а Денис (вагова категорія до 59 кг) виборов «золото» серед юніорів.

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