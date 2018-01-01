Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 08:00
Переможець чемпіонату Європи з пауерліфтингу Денис Остапук та срібна призерка Ксенія Токар повернулися з Франції додому на Волинь.
Про це пише Район. Ковель.
Їх зустріли заступник Ковельського міського голови Ігор Прокопів, начальник відділу молоді, фізичної культури та спорту Ігор Семенюк та тренер Валерій Дружинович.
Нагадаємо, у французькому місті Берк-сюр-Мер пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 170 атлетів з 33 країн.
У складі збірної України були вихованці ковельського відділення ОДЮСШІ – Ксенія Токар та Денис Остапук.
Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здобула срібну нагороду серед дорослих та золоту – серед юніорів, а Денис (вагова категорія до 59 кг) виборов «золото» серед юніорів.
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Про це пише Район. Ковель.
Їх зустріли заступник Ковельського міського голови Ігор Прокопів, начальник відділу молоді, фізичної культури та спорту Ігор Семенюк та тренер Валерій Дружинович.
Нагадаємо, у французькому місті Берк-сюр-Мер пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 170 атлетів з 33 країн.
У складі збірної України були вихованці ковельського відділення ОДЮСШІ – Ксенія Токар та Денис Остапук.
Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здобула срібну нагороду серед дорослих та золоту – серед юніорів, а Денис (вагова категорія до 59 кг) виборов «золото» серед юніорів.
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