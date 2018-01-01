вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи

Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи
Переможець чемпіонату Європи з пауерліфтингу Денис Остапук та срібна призерка Ксенія Токар повернулися з Франції додому на Волинь.

Про це пише Район. Ковель.

Їх зустріли заступник Ковельського міського голови Ігор Прокопів, начальник відділу молоді, фізичної культури та спорту Ігор Семенюк та тренер Валерій Дружинович.

Нагадаємо, у французькому місті Берк-сюр-Мер пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 170 атлетів з 33 країн.

У складі збірної України були вихованці ковельського відділення ОДЮСШІ – Ксенія Токар та Денис Остапук.

Ксенія (вагова категорія до 41 кг) здобула срібну нагороду серед дорослих та золоту – серед юніорів, а Денис (вагова категорія до 59 кг) виборов «золото» серед юніорів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинських лісах сьогодні заборонено розводити багаття
Сьогодні, 08:30
Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 08:00
Обіцянка-цяцянка: волинська сім’я кілька місяців чекає житло від влади
Сьогодні, 07:17
Волинянка стала чемпіонкою Європи з панкратіону
Сьогодні, 05:45
У лучан безплатно обстежували родимки
Сьогодні, 04:22
Схожі новини
Волинські каноїсти вибороли 23 медалі на чемпіонаті України Волинські каноїсти вибороли 23 медалі на чемпіонаті України
26 травень, 02:03
Дівчинка з Волині на змаганнях підкорила вагу, більшу за свою у 1,5 раза Дівчинка з Волині на змаганнях підкорила вагу, більшу за свою у 1,5 раза
17 травень, 05:05
Волинська спортсменка виступатиме у Конго Волинська спортсменка виступатиме у Конго
16 травень, 21:58
Волинянин тріумфував на чемпіонаті з кікбоксингу Волинянин тріумфував на чемпіонаті з кікбоксингу
16 травень, 07:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинських лісах сьогодні заборонено розводити багаття
Сьогодні, 08:30
 0
Урочисто зустріли волинян, які тріумфували на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 08:00
 0
Обіцянка-цяцянка: волинська сім’я кілька місяців чекає житло від влади
Сьогодні, 07:17
 0
Волинянка стала чемпіонкою Європи з панкратіону
Сьогодні, 05:45
 0
У лучан безплатно обстежували родимки
Сьогодні, 04:22
 0
Медіа
відео
1/8