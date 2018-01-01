1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження волинські фотомитці Валерій Панасюк (на фото) та Леонід Максимов. Також день народження у цей день у голови Камінь-Каширської районної ради Віктора Суса.
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Їм бажаємо радості від життя й удачі на кожен день.
1 червня — це Міжнародний день дітей (на фото) — найтепліший свято, яке тільки може бути. Початок літа, як початок життя, ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до своєї дитини. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Їм бажаємо радості від життя й удачі на кожен день.
1 червня — це Міжнародний день дітей (на фото) — найтепліший свято, яке тільки може бути. Початок літа, як початок життя, ідеально підходить для того, щоб знову і знову проявити любов до своєї дитини. В Україні та країнах колишнього Радянського Союзу це свято більше знають як Міжнародний день захисту дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали нового претендента на головного тренера «Волині»
Сьогодні, 00:09
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Від тероборони до мотопіхоти: річниця батальйону «Волинь»
31 травень, 22:45
У центрі Луцька обчистили квартиру
31 травень, 22:10
Зеки із «ЛНР» видурюють гроші у волинян
31 травень, 21:55