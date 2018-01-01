Все краще дітям: руїна на місці дитмайданчика





Про це повідомляє



Обдерті лавочки, перекособочені гойдалки, нестійкі гірки з драбинками без щаблів та дірявими дахами – так нині виглядає єдина в райцентрі ігрова зона для малечі.



Її на центральній вулиці Миру облаштували ще у 2008 році за державні кошти. Щоденно сюди приходить чимало батьків із малечею. І хоча ті відверто не в захваті від такої занедбаного відпочинкового майданчика, іншої альтернативи просто немає. Майданчик розташований перед приміщенням районного Будинку школяра, тож його владці чомусь передали на баланс цієї установи.



Як зауважила директор навчального закладу Леся Войчук, коштів для підтримання площадки в належному стані ніхто не виділяє. Кілька років працівники Будинку школяра своїми силами «підрихтовували» ці ігрові споруди, обкошували територію, щось підфарбовували. Нині ж такої можливості нема.



Тут часто можна побачити індиків та курей, які приходять із сусідніх господарств і гадять. А від дерев’яної огорожі не лишилось і сліду – її давно потрощили. Страшно перебувати тепер й у дитячий бесідці, бо та від вітру хитається. Торік малюки могли хоч в пісочку безпечно погратися, а нині в двох наявних пісочницях поросло зілля. Багатьох батьків ця ситуація обурює, тож вони надіються, що влада таки візьметься за наведення порядку на дитячому майданчику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єдиний у волинському райцентрі Локачі дитячий майданчик перетворився на руїну.Про це повідомляє Район. Локачі Обдерті лавочки, перекособочені гойдалки, нестійкі гірки з драбинками без щаблів та дірявими дахами – так нині виглядає єдина в райцентрі ігрова зона для малечі.Її на центральній вулиці Миру облаштували ще у 2008 році за державні кошти. Щоденно сюди приходить чимало батьків із малечею. І хоча ті відверто не в захваті від такої занедбаного відпочинкового майданчика, іншої альтернативи просто немає. Майданчик розташований перед приміщенням районного Будинку школяра, тож його владці чомусь передали на баланс цієї установи.Як зауважила директор навчального закладу, коштів для підтримання площадки в належному стані ніхто не виділяє. Кілька років працівники Будинку школяра своїми силами «підрихтовували» ці ігрові споруди, обкошували територію, щось підфарбовували. Нині ж такої можливості нема.Тут часто можна побачити індиків та курей, які приходять із сусідніх господарств і гадять. А від дерев’яної огорожі не лишилось і сліду – її давно потрощили. Страшно перебувати тепер й у дитячий бесідці, бо та від вітру хитається. Торік малюки могли хоч в пісочку безпечно погратися, а нині в двох наявних пісочницях поросло зілля. Багатьох батьків ця ситуація обурює, тож вони надіються, що влада таки візьметься за наведення порядку на дитячому майданчику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію