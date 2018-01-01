У волинських лісах сьогодні заборонено розводити багаття





Про це інформує



Як повідомляє «Укргідрометеоцентр», 1 червня на Волині буде високий рівень пожежної небезпеки. Прогнозують, що температура повітря підніметься до 30 градусів з позначкою плюс. Працівники ДСНС кажуть, провокувати пожежі у природних екосистемах в цей період не потрібно.



«Зараз оголошений по всій Україні дуже високий клас пожежної небезпеки – п’ятий, найвищий. Тому людям, які у цей період збираються можливо відпочити, можливо просто зупинитись на 30-40 хвилин по близу лісу і розпалити вогнище, то це категорично забороняється», – наголосила начальник відділу центру забезпечення діяльності Управління ДСНС в області Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із високою пожежною небезпекою на Волині у лісах сьогодні, 1 червня, заборонено розпалювати вогнища.Про це інформує ВРД НСТУ Як повідомляє «Укргідрометеоцентр», 1 червня на Волині буде високий рівень пожежної небезпеки. Прогнозують, що температура повітря підніметься до 30 градусів з позначкою плюс. Працівники ДСНС кажуть, провокувати пожежі у природних екосистемах в цей період не потрібно.«Зараз оголошений по всій Україні дуже високий клас пожежної небезпеки – п’ятий, найвищий. Тому людям, які у цей період збираються можливо відпочити, можливо просто зупинитись на 30-40 хвилин по близу лісу і розпалити вогнище, то це категорично забороняється», – наголосила начальник відділу центру забезпечення діяльності Управління ДСНС в області

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