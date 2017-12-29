У лучан безплатно обстежували родимки





Про це передає



У Всесвітній день відмови від тютюнопаління лучани вимірювали артеріальний тиск, адже ця згубна звичка – одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань.



Також на Театральному майдані, втретє за останні два місяці, можна було безплатно обстежити родимки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди Всесвітнього дня відмови від тютюнопаління на Театральному майдані в Луцьку безплатно обстежували родимки.Про це передає ВРД НСТУ У Всесвітній день відмови від тютюнопаління лучани вимірювали артеріальний тиск, адже ця згубна звичка – одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань.Також на Театральному майдані, втретє за останні два місяці, можна було безплатно обстежити родимки.

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