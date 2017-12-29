У лучан безплатно обстежували родимки
Сьогодні, 04:22
Із нагоди Всесвітнього дня відмови від тютюнопаління на Театральному майдані в Луцьку безплатно обстежували родимки.
Про це передає ВРД НСТУ.
У Всесвітній день відмови від тютюнопаління лучани вимірювали артеріальний тиск, адже ця згубна звичка – одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань.
Також на Театральному майдані, втретє за останні два місяці, можна було безплатно обстежити родимки.
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Про це передає ВРД НСТУ.
У Всесвітній день відмови від тютюнопаління лучани вимірювали артеріальний тиск, адже ця згубна звичка – одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань.
Також на Театральному майдані, втретє за останні два місяці, можна було безплатно обстежити родимки.
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