Аварія в Луцьку: авто на швидкості врізалося в електроопору
Сьогодні, 00:55
У Луцьку в ніч на 1 червня неподалік Північного ринку на проспекті Соборності сталася страшна аварія.
Легковик на швидкості врізався в електроопору, - пише Перший.
За словами свідків, аварія сталася близько опівночі. Було чути звук гальм авто, а потім сильний удар.
Також очевидці події наголошують, що в авто на швидкості 120-130 км/год їхали троє молодих хлопців, ледь не збили дівчину.
Як повідомили медики, одного чоловіка госпіталізували, інший від допомоги відмовився.
Наразі на місці події працює чотири екіпажі патрульних, дорога перекрита.
Деталі – згодом.
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Легковик на швидкості врізався в електроопору, - пише Перший.
За словами свідків, аварія сталася близько опівночі. Було чути звук гальм авто, а потім сильний удар.
Також очевидці події наголошують, що в авто на швидкості 120-130 км/год їхали троє молодих хлопців, ледь не збили дівчину.
Як повідомили медики, одного чоловіка госпіталізували, інший від допомоги відмовився.
Наразі на місці події працює чотири екіпажі патрульних, дорога перекрита.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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