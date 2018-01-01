Аварія в Луцьку: авто на швидкості врізалося в електроопору





Легковик на швидкості врізався в електроопору, - пише



За словами свідків, аварія сталася близько опівночі. Було чути звук гальм авто, а потім сильний удар.



Також очевидці події наголошують, що в авто на швидкості 120-130 км/год їхали троє молодих хлопців, ледь не збили дівчину.



Як повідомили медики, одного чоловіка госпіталізували, інший від допомоги відмовився.



Наразі на місці події працює чотири екіпажі патрульних, дорога перекрита.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч на 1 червня неподалік Північного ринку на проспекті Соборності сталася страшна аварія.Легковик на швидкості врізався в електроопору, - пише Перший За словами свідків, аварія сталася близько опівночі. Було чути звук гальм авто, а потім сильний удар.Також очевидці події наголошують, що в авто на швидкості 120-130 км/год їхали троє молодих хлопців, ледь не збили дівчину.Як повідомили медики, одного чоловіка госпіталізували, інший від допомоги відмовився.Наразі на місці події працює чотири екіпажі патрульних, дорога перекрита.Деталі – згодом.

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