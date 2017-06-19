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На Волині 6-річний хлопець потрапив у аварію

На Волині 6-річний хлопець потрапив у аварію
У селі Острівок Володимир-Волинського району 6-річний хлопець зіткнувся з причіпом автомобіля МАЗ. Дитину госпіталізували.

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.

Інцидент трапився ввечері 31 травня, на вулиці в селі Острівок.

Близько 18 години в селі Острівок Володимир-Волинського району, 6-річний хлопець, виїжджаючи із подвір'я будинку на велосипеді, зіткнувся із причіпом автомобіля «МАЗ», за кермом якого перебував 60-річний житель Володимира-Волинського.

Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопця госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.

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Теги: аварія, ДТП, Володимир
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