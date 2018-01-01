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Клевань на столітніх світлинах. ФОТО

Клевань на столітніх світлинах. ФОТО
Сьогодні читачів Інформаційного агентства ВолиньPost запрошуємо в мандрівку в до селища Клевань Рівненської області.

Воно славиться тунелем кохання, яке цілорічно відвідують туристи з всього світу. В 2018 році Клевань буде святкувати 560 років з часу першої письмової згадки. В 1458 році вона згадується як власність князя Михайла Чорторийського.

На представлених світлинах з Клевані, яка на початку ХХ століття була ще містечком можна побачити Клеванський замок, костел та панорами населеного пункту. Одним із найцікавіших фото є зображення приміщення старого вокзалу в Клевані, яке датується початком ХХ століття. Чудом будівля збереглась до нашого часу і кожен бажаючий може її побачити на власні очі. Відомо, що залізничну станцію в Клевані було відкрито 1873 році.

Як і в усіх містах та містечках Волині, у Клевані сто років тому проживала чимала єврейська громада. У польському путівнику по Волині за 1929 р. Клевань називають — «жидівським містечком із кількістю єврейського населення в 1300 чоловік». Окрім того в центрі міста та неподалік від центральної вулиці, була розташована синагога, побудована із цегли, у стилі бароко.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Фото взяті з відкритих джерел

Залізничний вокзал в Клевані, поч. ХХ ст.
Залізничний вокзал в Клевані, поч. ХХ ст.
Місцеві діти біля синагоги, пер. пол. ХХ ст.
Місцеві діти біля синагоги, пер. пол. ХХ ст.
Панорама на сільські хати в Клевані, 1921 р.
Панорама на сільські хати в Клевані, 1921 р.
Фрагмент Клеванського замку Чорторийських, пер. пол. ХХ ст.
Фрагмент Клеванського замку Чорторийських, пер. пол. ХХ ст.
Клевань, пер. пол. ХХ ст.
Клевань, пер. пол. ХХ ст.
В’їзд до Клеванського замку Чорторийських, пер. пол. ХХ ст.
В’їзд до Клеванського замку Чорторийських, пер. пол. ХХ ст.
Костел в Клевані, пер. пол. ХХ ст.
Костел в Клевані, пер. пол. ХХ ст.

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Теги: історія, Клевань
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