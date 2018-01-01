Клевань на столітніх світлинах. ФОТО
Сьогодні, 11:21
Сьогодні читачів Інформаційного агентства ВолиньPost запрошуємо в мандрівку в до селища Клевань Рівненської області.
Воно славиться тунелем кохання, яке цілорічно відвідують туристи з всього світу. В 2018 році Клевань буде святкувати 560 років з часу першої письмової згадки. В 1458 році вона згадується як власність князя Михайла Чорторийського.
На представлених світлинах з Клевані, яка на початку ХХ століття була ще містечком можна побачити Клеванський замок, костел та панорами населеного пункту. Одним із найцікавіших фото є зображення приміщення старого вокзалу в Клевані, яке датується початком ХХ століття. Чудом будівля збереглась до нашого часу і кожен бажаючий може її побачити на власні очі. Відомо, що залізничну станцію в Клевані було відкрито 1873 році.
Як і в усіх містах та містечках Волині, у Клевані сто років тому проживала чимала єврейська громада. У польському путівнику по Волині за 1929 р. Клевань називають — «жидівським містечком із кількістю єврейського населення в 1300 чоловік». Окрім того в центрі міста та неподалік від центральної вулиці, була розташована синагога, побудована із цегли, у стилі бароко.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Фото взяті з відкритих джерел
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Воно славиться тунелем кохання, яке цілорічно відвідують туристи з всього світу. В 2018 році Клевань буде святкувати 560 років з часу першої письмової згадки. В 1458 році вона згадується як власність князя Михайла Чорторийського.
На представлених світлинах з Клевані, яка на початку ХХ століття була ще містечком можна побачити Клеванський замок, костел та панорами населеного пункту. Одним із найцікавіших фото є зображення приміщення старого вокзалу в Клевані, яке датується початком ХХ століття. Чудом будівля збереглась до нашого часу і кожен бажаючий може її побачити на власні очі. Відомо, що залізничну станцію в Клевані було відкрито 1873 році.
Як і в усіх містах та містечках Волині, у Клевані сто років тому проживала чимала єврейська громада. У польському путівнику по Волині за 1929 р. Клевань називають — «жидівським містечком із кількістю єврейського населення в 1300 чоловік». Окрім того в центрі міста та неподалік від центральної вулиці, була розташована синагога, побудована із цегли, у стилі бароко.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Фото взяті з відкритих джерел
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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