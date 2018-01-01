Андре Тан приїде у ПортCity*
Сьогодні, 11:32
1 червня відомий український дизайнер Андре Тан відвідає ТРЦ ПортCity.
З 16:00 в магазині a. TaN by Andre Tan, що знаходиться в ТРЦ на 1-му поверсі, сам маестро буде допомагати у виборі суконь.
Консультації зі стилю та майстер клас з підбору образів від найпопулярнішого дизайнера в Україні. Тільки в ТРЦ ПортCity.
Згодом відбудеться автограф-сесія та фотосесія для всіх охочих з Андре Таном.
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З 16:00 в магазині a. TaN by Andre Tan, що знаходиться в ТРЦ на 1-му поверсі, сам маестро буде допомагати у виборі суконь.
Консультації зі стилю та майстер клас з підбору образів від найпопулярнішого дизайнера в Україні. Тільки в ТРЦ ПортCity.
Згодом відбудеться автограф-сесія та фотосесія для всіх охочих з Андре Таном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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