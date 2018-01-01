Андре Тан приїде у ПортCity*

1 червня відомий український дизайнервідвідає ТРЦ ПортCity.З 16:00 в магазині a. TaN by Andre Tan, що знаходиться в ТРЦ на 1-му поверсі, сам маестро буде допомагати у виборі суконь.Консультації зі стилю та майстер клас з підбору образів від найпопулярнішого дизайнера в Україні. Тільки в ТРЦ ПортCity.Згодом відбудеться автограф-сесія та фотосесія для всіх охочих з Андре Таном.