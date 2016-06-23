У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО

На Театральному майдані Луцька у Міжнародний День захисту дітей волинські правоохоронці влаштували для малечі свято - тут діти мають змогу ознайомитися з роботою поліцейських та зробити фото у бронежилеті.Захід триває 1 червня.На площі виставили спецзасоби та техніку, а поліцейські під пильним наглядом дозволяли дітям «повправлятися» зі зброєю та розповідали про її особливості.Поліцейські розповідають, що свято влаштували з метою популяризації роботи правоохоронних органів а також з профорієнтаційною метою.«Дітки мають змогу щось приміряти, пофотографуватися на згадку та разом з тим, можливо, у когось із них виникне мрія у майбутньому поєднати свою долю із роботою в органах поліції», - розповіла старший інспектор відділу особливих доручень сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНПОднією із цілей є також навчити дітей ідентифікувати поліцейських за зовнішнім виглядом. Тож на площі є бійці КОРДу, патрульні поліцейські тощо.«Ми хочемо, щоб дітки не боялися поліції. Ми не каральний підрозділ, у нас відповідний підхід, є співпраця, ми відкриті для спілкування із дітьми та дорослими», - додала Юзва.Малеча захоплено юрмилася довкола поліції. Правоохоронці навіть демонстрували роботу квадрокоптеру, який викликав чи не найбільший захват. Також дітям давали приміряти бронежилет. а під пильним оком бійців КОРДу можна було потримати пістолет чи спробувати себе у якості автоматника. Виставили також чималий арсенал тубусів від РПГ, гранат тощо.Окрім того, діти могли «побібікати» у патрульній машині, приміряти кашкет поліцейського та навіть увімкнути мигалки - саме сюди вишикувалася чи не найбільша черга малюків.Захід триватиме орієнтовно до 14 години, тому і дітей і дорослих запрошують долучитися.