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У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО

У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
На Театральному майдані Луцька у Міжнародний День захисту дітей волинські правоохоронці влаштували для малечі свято - тут діти мають змогу ознайомитися з роботою поліцейських та зробити фото у бронежилеті.

Захід триває 1 червня.

На площі виставили спецзасоби та техніку, а поліцейські під пильним наглядом дозволяли дітям «повправлятися» зі зброєю та розповідали про її особливості.

Поліцейські розповідають, що свято влаштували з метою популяризації роботи правоохоронних органів а також з профорієнтаційною метою.

«Дітки мають змогу щось приміряти, пофотографуватися на згадку та разом з тим, можливо, у когось із них виникне мрія у майбутньому поєднати свою долю із роботою в органах поліції», - розповіла старший інспектор відділу особливих доручень сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП Галина Юзва.

Однією із цілей є також навчити дітей ідентифікувати поліцейських за зовнішнім виглядом. Тож на площі є бійці КОРДу, патрульні поліцейські тощо.

«Ми хочемо, щоб дітки не боялися поліції. Ми не каральний підрозділ, у нас відповідний підхід, є співпраця, ми відкриті для спілкування із дітьми та дорослими», - додала Юзва.

Малеча захоплено юрмилася довкола поліції. Правоохоронці навіть демонстрували роботу квадрокоптеру, який викликав чи не найбільший захват. Також дітям давали приміряти бронежилет. а під пильним оком бійців КОРДу можна було потримати пістолет чи спробувати себе у якості автоматника. Виставили також чималий арсенал тубусів від РПГ, гранат тощо.

Окрім того, діти могли «побібікати» у патрульній машині, приміряти кашкет поліцейського та навіть увімкнути мигалки - саме сюди вишикувалася чи не найбільша черга малюків.

Захід триватиме орієнтовно до 14 години, тому і дітей і дорослих запрошують долучитися.

У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО

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Теги: поліція, діти, свято, Луцьк
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