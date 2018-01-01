Луцький «Промінь» запрошує дітей на конкурси краси*
Сьогодні, 13:17
РЦ «Промінь» вітає маленьких лучан зі святом та запрошує відвідати свято в честь конкурсу «Красуня-україночка» та «Красень-українець», який відбудеться у п'ятницю, 1 червня, о 15:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь».
Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, а також виступи модельних шкіл з нагородженням учасників. Яскраві національні костюми, пісні та танці – все це на 4-му поверсі РЦ «Промінь»!
Також до свята долучиться Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостів анімаційною програмою та подарунками.
А вже 2 червня в холі РЦ «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей «Діти з променем в серці». Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Початок о 14:00.
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Програма наповнена вокальними та хореографічними номерами, а також виступи модельних шкіл з нагородженням учасників. Яскраві національні костюми, пісні та танці – все це на 4-му поверсі РЦ «Промінь»!
Також до свята долучиться Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», який розважатиме учасників та гостів анімаційною програмою та подарунками.
А вже 2 червня в холі РЦ «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей «Діти з променем в серці». Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Початок о 14:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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