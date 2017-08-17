На Волині обмежувачі руху «зупинили» автівку священика. ФОТО





Інцидент трапився у п'ятницю, 1 червня, на вулиці Грушевського, — пише



Як з’ясувалося, за кермом автомобіля був священик.



Фото інциденту виклав у мережі Фейсбук депутат Іваничівської селищної ради Іван Мазурок.



«Весело, правда? Скільки ще таких буде?», – написав він.



«Думав, лежачі поліцейські підросли просто», – жартують користувачі соцмережі.



В автомобілі священнослужителя пошкоджений піддон. Після ДТП залишились пошкодженими і обмежувачі руху.



«Я не знаю, хто кому платитиме: ми йому за авто чи він нам за обмежувачі», – віджартувався голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Іваничах автомобіль протаранив обмежувачі руху. Як виявилося, аз кермом був священнослужитель.Інцидент трапився у п'ятницю, 1 червня, на вулиці Грушевського, — пише БУГ Як з’ясувалося, за кермом автомобіля був священик.Фото інциденту виклав у мережі Фейсбук депутат Іваничівської селищної ради«Весело, правда? Скільки ще таких буде?», – написав він.«Думав, лежачі поліцейські підросли просто», – жартують користувачі соцмережі.В автомобілі священнослужителя пошкоджений піддон. Після ДТП залишились пошкодженими і обмежувачі руху.«Я не знаю, хто кому платитиме: ми йому за авто чи він нам за обмежувачі», – віджартувався голова Іваничівської селищної ради

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