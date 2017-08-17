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На Волині обмежувачі руху «зупинили» автівку священика. ФОТО

На Волині обмежувачі руху «зупинили» автівку священика. ФОТО
У Іваничах автомобіль протаранив обмежувачі руху. Як виявилося, аз кермом був священнослужитель.

Інцидент трапився у п'ятницю, 1 червня, на вулиці Грушевського, — пише БУГ.

Як з’ясувалося, за кермом автомобіля був священик.

Фото інциденту виклав у мережі Фейсбук депутат Іваничівської селищної ради Іван Мазурок.

«Весело, правда? Скільки ще таких буде?», – написав він.

«Думав, лежачі поліцейські підросли просто», – жартують користувачі соцмережі.

В автомобілі священнослужителя пошкоджений піддон. Після ДТП залишились пошкодженими і обмежувачі руху.

«Я не знаю, хто кому платитиме: ми йому за авто чи він нам за обмежувачі», – віджартувався голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк.

На Волині обмежувачі руху «зупинили» автівку священика. ФОТО

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Теги: Іваничі, ДТП, курйоз, священик
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