На Волині обмежувачі руху «зупинили» автівку священика. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Іваничах автомобіль протаранив обмежувачі руху. Як виявилося, аз кермом був священнослужитель.
Інцидент трапився у п'ятницю, 1 червня, на вулиці Грушевського, — пише БУГ.
Як з’ясувалося, за кермом автомобіля був священик.
Фото інциденту виклав у мережі Фейсбук депутат Іваничівської селищної ради Іван Мазурок.
«Весело, правда? Скільки ще таких буде?», – написав він.
«Думав, лежачі поліцейські підросли просто», – жартують користувачі соцмережі.
В автомобілі священнослужителя пошкоджений піддон. Після ДТП залишились пошкодженими і обмежувачі руху.
«Я не знаю, хто кому платитиме: ми йому за авто чи він нам за обмежувачі», – віджартувався голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк.
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Інцидент трапився у п'ятницю, 1 червня, на вулиці Грушевського, — пише БУГ.
Як з’ясувалося, за кермом автомобіля був священик.
Фото інциденту виклав у мережі Фейсбук депутат Іваничівської селищної ради Іван Мазурок.
«Весело, правда? Скільки ще таких буде?», – написав він.
«Думав, лежачі поліцейські підросли просто», – жартують користувачі соцмережі.
В автомобілі священнослужителя пошкоджений піддон. Після ДТП залишились пошкодженими і обмежувачі руху.
«Я не знаю, хто кому платитиме: ми йому за авто чи він нам за обмежувачі», – віджартувався голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк.
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