У «ПортCity» відкриють новий ресторан*
Сьогодні, 20:45
2 червня відбудеться відкриття ресторану грузинської кухні в ТРЦ «ПортCity».
Хінкальня буде працювати на 3-му поверсі ТРЦ.
Вже 2 червня на Вас чекають: чарка чачі або вина у подарунок до кожного замовлення, справжні грузинські страви від Бренд-шефа та ще багато цікавого та неймовірно смачного.
«Приходьте, все буде ВАХ!» - зазначають у прес-службі ТРЦ.
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Хінкальня буде працювати на 3-му поверсі ТРЦ.
Вже 2 червня на Вас чекають: чарка чачі або вина у подарунок до кожного замовлення, справжні грузинські страви від Бренд-шефа та ще багато цікавого та неймовірно смачного.
«Приходьте, все буде ВАХ!» - зазначають у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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