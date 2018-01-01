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У «ПортCity» відкриють новий ресторан*

У «ПортCity» відкриють новий ресторан*
2 червня відбудеться відкриття ресторану грузинської кухні в ТРЦ «ПортCity».

Хінкальня буде працювати на 3-му поверсі ТРЦ.

Вже 2 червня на Вас чекають: чарка чачі або вина у подарунок до кожного замовлення, справжні грузинські страви від Бренд-шефа та ще багато цікавого та неймовірно смачного.

«Приходьте, все буде ВАХ!» - зазначають у прес-службі ТРЦ.

У «ПортCity» відкриють новий ресторан*

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Теги: ПортCity
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