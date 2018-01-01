У «ПортCity» відкриють новий ресторан*





Хінкальня буде працювати на 3-му поверсі ТРЦ.



Вже 2 червня на Вас чекають: чарка чачі або вина у подарунок до кожного замовлення, справжні грузинські страви від Бренд-шефа та ще багато цікавого та неймовірно смачного.



«Приходьте, все буде ВАХ!» - зазначають у прес-службі ТРЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 червня відбудеться відкриття ресторану грузинської кухні в ТРЦ «ПортCity».Хінкальня буде працювати на 3-му поверсі ТРЦ.Вже 2 червня на Вас чекають: чарка чачі або вина у подарунок до кожного замовлення, справжні грузинські страви від Бренд-шефа та ще багато цікавого та неймовірно смачного.«Приходьте, все буде ВАХ!» - зазначають у прес-службі ТРЦ.

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