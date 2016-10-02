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«Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ

«Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ
Екс-тренер команди U-19 ФК «Карпати» Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь».

FootballHub повідомляє, що наступним місцем роботи стане "Волинь", - пише Галичина Спортивна.

Зазначають, що 31 травня Андрій Тлумак залишив «Карпати».

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Теги: Андрій Тлумак, Волинь, Карпати, футбол
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