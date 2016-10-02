«Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ
Сьогодні, 12:20
Екс-тренер команди U-19 ФК «Карпати» Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь».
FootballHub повідомляє, що наступним місцем роботи стане "Волинь", - пише Галичина Спортивна.
Зазначають, що 31 травня Андрій Тлумак залишив «Карпати».
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FootballHub повідомляє, що наступним місцем роботи стане "Волинь", - пише Галичина Спортивна.
Зазначають, що 31 травня Андрій Тлумак залишив «Карпати».
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