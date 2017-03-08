Супрун оцінила активність лучан у підписанні декларацій з лікарями. ФОТО

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'яповідомила, що у Луцьку декларації із лікарями підписали вже 22% населення, і це дещо вищий показник, ніж по Україні всередньому.Про це вона повідомила під час прес- конференції у Луцьку 1 червня.Спочатку Супрун подякувала за гостинність та пригадала, що зранку побувал на молитовному сніданку. Опісля вона зауважила, що також вже мала плідну зустріч із представниками територіальних громад та медиків. У неї також вже була зустріч із представниками обласної влади, а після обіду буде зустріч із міською владою.Також в.о міністра розповіла, що наразі вона їздить різними областями та спостерігає, як триває реформа.«Щоб ми могли досвід кожної області спрямувати на інші», - зауважила міністр.За її словами, в країні вже 6,5 млн людей підписали декларації із лікарями. На Волині 16% населення підписало декларації, а у Луцьку – 22%. Це дуже гарні показники, вони трохи вищі ніж по країні загалом. Тож Супрун подякувала лікарям за таку плідну роботу.