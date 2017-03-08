Супрун оцінила активність лучан у підписанні декларацій з лікарями. ФОТО
Сьогодні, 12:51
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у Луцьку декларації із лікарями підписали вже 22% населення, і це дещо вищий показник, ніж по Україні всередньому.
Про це вона повідомила під час прес- конференції у Луцьку 1 червня.
Спочатку Супрун подякувала за гостинність та пригадала, що зранку побувал на молитовному сніданку. Опісля вона зауважила, що також вже мала плідну зустріч із представниками територіальних громад та медиків. У неї також вже була зустріч із представниками обласної влади, а після обіду буде зустріч із міською владою.
Також в.о міністра розповіла, що наразі вона їздить різними областями та спостерігає, як триває реформа.
«Щоб ми могли досвід кожної області спрямувати на інші», - зауважила міністр.
За її словами, в країні вже 6,5 млн людей підписали декларації із лікарями. На Волині 16% населення підписало декларації, а у Луцьку – 22%. Це дуже гарні показники, вони трохи вищі ніж по країні загалом. Тож Супрун подякувала лікарям за таку плідну роботу.
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Про це вона повідомила під час прес- конференції у Луцьку 1 червня.
Спочатку Супрун подякувала за гостинність та пригадала, що зранку побувал на молитовному сніданку. Опісля вона зауважила, що також вже мала плідну зустріч із представниками територіальних громад та медиків. У неї також вже була зустріч із представниками обласної влади, а після обіду буде зустріч із міською владою.
Також в.о міністра розповіла, що наразі вона їздить різними областями та спостерігає, як триває реформа.
«Щоб ми могли досвід кожної області спрямувати на інші», - зауважила міністр.
За її словами, в країні вже 6,5 млн людей підписали декларації із лікарями. На Волині 16% населення підписало декларації, а у Луцьку – 22%. Це дуже гарні показники, вони трохи вищі ніж по країні загалом. Тож Супрун подякувала лікарям за таку плідну роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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