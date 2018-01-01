«АТБ»: кількісне та якісне зростання*

Впроваджуючи інноваційні технології та рішення, вітчизняна мережа не тільки розвивається відповідно до європейських трендів, але й встановлює стандарти для усієї української торгівліНа початку травня у Ковелі почав працювати новий магазин «АТБ». Це не перший маркет мережі на Волині, втім із кожним відкриттям мешканці нашого регіону все більше дізнаються про новітні формати сучасної торгівлі.У 2018 році «АТБ» має намір відкрити не менше ніж 100 нових магазинів, а ще переобладнати відповідно до нового дизайну з півсотні маркетів, які вже працюють. Причому найактивніше мережа планує розвиватися саме у західному регіоні України.Наразі вона має 951 магазин у 246 населених пунктах країни. Проте зміни не лише кількісні, але й якісні. «Одним з основних принципів розвитку торговельної мережі «АТБ» є активне інвестування в передові технології, впровадження новаторських концепцій і практик», – зазначає, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».Як показує досвід європейського ритейлу, впровадження передових технологій, концепцій і практик – новий тренд у розвитку формату дискаунтер (формату, в якому працює «АТБ»). Разом із такими європейськими лідерами, як Lidl і Aldi, вітчизняний ритейлер розглядає цей напрямок як найважливіший у своїй інвестиційній діяльності. А це означає, що і вся галузь торгівлі стоїть на порозі серйозних змін.Підтвердження довго шукати не доведеться. Сьогодні в корпорації «АТБ» одночасно реалізують кілька інноваційних проектів. По-перше, проводять роботи з модернізації магазинів торговельної мережі. Оновлені маркети, які легко впізнати за сучасним дизайном у темних тонах, – це своєрідний експериментальний майданчик.Тут впровадили передові рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У магазинах «АТБ» нового формату встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, розроблено новітню систему освітлення; вдосконалено системи утеплення, опалення та рекуперації енергії. Загалом такий комплекс заходів дає можливість скорочувати витрати на опалення до 70%.Другий великий проект пов’язаний із логістикою. Коли йдеться про «АТБ», це не просто перевезти партію продукції з пункту А в пункт Б. Адже мережа транспортує товари 3500 асортиментних позицій майже у тисячу маркетів по всій країні.Компанія має логістичну інфраструктуру, що складається з восьми сучасних мультитемпературних розподільчих центрів категорії «А» загальною площею 150 тис. кв. м, яка є однією з найбільших в Україні.«Управління складами здійснюється за допомогою інформаційної системи (WMS), системи управління двором (YMS), а також передових технологій контролю якості обробки товару. Вони дозволяють знизити вартість внутрішньої складської обробки товару та його доставки, підвищити контроль над виконанням складських операцій і обмежити вплив людського фактора на процеси складської логістики», – зазначає Борис Марков.Іншим проектом є експеримент щодо кас самообслуговування (КСО) із використанням сучасної системи NCR SelfServ Checkout. Перелік інновацій надзвичайно великий.Мережа завжди першою розпочинає прогресивні зміни на вітчизняному ринку, і це надихає інших. Тож цілком справедливим є твердження про те, що «АТБ» формує тренди розвитку української торгівлі.