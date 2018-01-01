«АТБ»: кількісне та якісне зростання*
Сьогодні, 14:18
Впроваджуючи інноваційні технології та рішення, вітчизняна мережа не тільки розвивається відповідно до європейських трендів, але й встановлює стандарти для усієї української торгівлі
На початку травня у Ковелі почав працювати новий магазин «АТБ». Це не перший маркет мережі на Волині, втім із кожним відкриттям мешканці нашого регіону все більше дізнаються про новітні формати сучасної торгівлі.
У 2018 році «АТБ» має намір відкрити не менше ніж 100 нових магазинів, а ще переобладнати відповідно до нового дизайну з півсотні маркетів, які вже працюють. Причому найактивніше мережа планує розвиватися саме у західному регіоні України.
Наразі вона має 951 магазин у 246 населених пунктах країни. Проте зміни не лише кількісні, але й якісні. «Одним з основних принципів розвитку торговельної мережі «АТБ» є активне інвестування в передові технології, впровадження новаторських концепцій і практик», – зазначає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».
Як показує досвід європейського ритейлу, впровадження передових технологій, концепцій і практик – новий тренд у розвитку формату дискаунтер (формату, в якому працює «АТБ»). Разом із такими європейськими лідерами, як Lidl і Aldi, вітчизняний ритейлер розглядає цей напрямок як найважливіший у своїй інвестиційній діяльності. А це означає, що і вся галузь торгівлі стоїть на порозі серйозних змін.
Підтвердження довго шукати не доведеться. Сьогодні в корпорації «АТБ» одночасно реалізують кілька інноваційних проектів. По-перше, проводять роботи з модернізації магазинів торговельної мережі. Оновлені маркети, які легко впізнати за сучасним дизайном у темних тонах, – це своєрідний експериментальний майданчик.
Тут впровадили передові рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У магазинах «АТБ» нового формату встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, розроблено новітню систему освітлення; вдосконалено системи утеплення, опалення та рекуперації енергії. Загалом такий комплекс заходів дає можливість скорочувати витрати на опалення до 70%.
Другий великий проект пов’язаний із логістикою. Коли йдеться про «АТБ», це не просто перевезти партію продукції з пункту А в пункт Б. Адже мережа транспортує товари 3500 асортиментних позицій майже у тисячу маркетів по всій країні.
Компанія має логістичну інфраструктуру, що складається з восьми сучасних мультитемпературних розподільчих центрів категорії «А» загальною площею 150 тис. кв. м, яка є однією з найбільших в Україні.
«Управління складами здійснюється за допомогою інформаційної системи (WMS), системи управління двором (YMS), а також передових технологій контролю якості обробки товару. Вони дозволяють знизити вартість внутрішньої складської обробки товару та його доставки, підвищити контроль над виконанням складських операцій і обмежити вплив людського фактора на процеси складської логістики», – зазначає Борис Марков.
Іншим проектом є експеримент щодо кас самообслуговування (КСО) із використанням сучасної системи NCR SelfServ Checkout. Перелік інновацій надзвичайно великий.
Мережа завжди першою розпочинає прогресивні зміни на вітчизняному ринку, і це надихає інших. Тож цілком справедливим є твердження про те, що «АТБ» формує тренди розвитку української торгівлі.
Ольга Струйко
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На початку травня у Ковелі почав працювати новий магазин «АТБ». Це не перший маркет мережі на Волині, втім із кожним відкриттям мешканці нашого регіону все більше дізнаються про новітні формати сучасної торгівлі.
У 2018 році «АТБ» має намір відкрити не менше ніж 100 нових магазинів, а ще переобладнати відповідно до нового дизайну з півсотні маркетів, які вже працюють. Причому найактивніше мережа планує розвиватися саме у західному регіоні України.
Наразі вона має 951 магазин у 246 населених пунктах країни. Проте зміни не лише кількісні, але й якісні. «Одним з основних принципів розвитку торговельної мережі «АТБ» є активне інвестування в передові технології, впровадження новаторських концепцій і практик», – зазначає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».
Як показує досвід європейського ритейлу, впровадження передових технологій, концепцій і практик – новий тренд у розвитку формату дискаунтер (формату, в якому працює «АТБ»). Разом із такими європейськими лідерами, як Lidl і Aldi, вітчизняний ритейлер розглядає цей напрямок як найважливіший у своїй інвестиційній діяльності. А це означає, що і вся галузь торгівлі стоїть на порозі серйозних змін.
Підтвердження довго шукати не доведеться. Сьогодні в корпорації «АТБ» одночасно реалізують кілька інноваційних проектів. По-перше, проводять роботи з модернізації магазинів торговельної мережі. Оновлені маркети, які легко впізнати за сучасним дизайном у темних тонах, – це своєрідний експериментальний майданчик.
Тут впровадили передові рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У магазинах «АТБ» нового формату встановлено холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, розроблено новітню систему освітлення; вдосконалено системи утеплення, опалення та рекуперації енергії. Загалом такий комплекс заходів дає можливість скорочувати витрати на опалення до 70%.
Другий великий проект пов’язаний із логістикою. Коли йдеться про «АТБ», це не просто перевезти партію продукції з пункту А в пункт Б. Адже мережа транспортує товари 3500 асортиментних позицій майже у тисячу маркетів по всій країні.
Компанія має логістичну інфраструктуру, що складається з восьми сучасних мультитемпературних розподільчих центрів категорії «А» загальною площею 150 тис. кв. м, яка є однією з найбільших в Україні.
«Управління складами здійснюється за допомогою інформаційної системи (WMS), системи управління двором (YMS), а також передових технологій контролю якості обробки товару. Вони дозволяють знизити вартість внутрішньої складської обробки товару та його доставки, підвищити контроль над виконанням складських операцій і обмежити вплив людського фактора на процеси складської логістики», – зазначає Борис Марков.
Іншим проектом є експеримент щодо кас самообслуговування (КСО) із використанням сучасної системи NCR SelfServ Checkout. Перелік інновацій надзвичайно великий.
Мережа завжди першою розпочинає прогресивні зміни на вітчизняному ринку, і це надихає інших. Тож цілком справедливим є твердження про те, що «АТБ» формує тренди розвитку української торгівлі.
Ольга Струйко
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