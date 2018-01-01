У Дніпрі помер військовий, який врятував свою доньку





Про у Facebook це повідомив головний лікар Сергій Риженко, - передає



“Микола, старший сержант, 48 років з Кіровоградської області. Дочка — Ярослава, санінструктор тієї ж частини. Раптовий артобстріл не залишав шансів. Микола своїм тілом накрив дочку. У нього тяжке осколкове поранення голови. У дочки — акубаротравма, струс. Міна вибухнула в трьох метрах від них. Доставлені 25 травня в Мечникова. Ярослава одужує. Батько переніс безліч операцій у Мечникова. Сьогодні вночі всі найкращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце. Ще один Герой став жертвою, захищаючи майбутнє України і своєї сім’ї”, — написав Риженко.



31 травня в цій же лікарні померли ще двоє військовослужбовців, які зазнали поранень на Донбасі, повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.



Лікарі не змогли врятувати бійця 24-ї бригади 47-річного Юрія Довганика, який був поранений осколком 22 травня. Через кульове поранення в голову, отримане 27 травня, помер боєць 92-ї бригади 34-річний Костянтин Гранов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова 1 червня помер військовий, який на Донбасі ціною власного життя врятував дочку.Про у Facebook це повідомив головний лікар, - передає УНН “Микола, старший сержант, 48 років з Кіровоградської області. Дочка — Ярослава, санінструктор тієї ж частини. Раптовий артобстріл не залишав шансів. Микола своїм тілом накрив дочку. У нього тяжке осколкове поранення голови. У дочки — акубаротравма, струс. Міна вибухнула в трьох метрах від них. Доставлені 25 травня в Мечникова. Ярослава одужує. Батько переніс безліч операцій у Мечникова. Сьогодні вночі всі найкращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце. Ще один Герой став жертвою, захищаючи майбутнє України і своєї сім’ї”, — написав Риженко.31 травня в цій же лікарні померли ще двоє військовослужбовців, які зазнали поранень на Донбасі, повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністраціїЛікарі не змогли врятувати бійця 24-ї бригади 47-річного Юрія Довганика, який був поранений осколком 22 травня. Через кульове поранення в голову, отримане 27 травня, помер боєць 92-ї бригади 34-річний Костянтин Гранов.

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