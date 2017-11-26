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Юні волиняни змагались у авіамоделюванні. ВІДЕО

Юні волиняни змагались у авіамоделюванні. ВІДЕО
У Ковелі протягом трьох днів змагались кращі авіамоделісти області серед школярів.

У змаганнях взяли участь учні станцій юних техніків Ковеля, Каменя-Каширського, Любомля та обласного центру науково-технічної творчості учнів, - пише 12 канал.

Цього року традиційну програму доповнили моделями повітряного бою. До літаків прикріплювали спеціальні стрічки, які й треба було зрізати у противника в повітрі. Найкраще це вдалося школяреві Миколі Дмитруку. Хлопчик каже: довелося перемагати не лише суперників, а й хвилювання.

Повітряні бої були настільки запеклими, що у деяких випадках моделі отримали серйозні пошкодження. А от Івану для участі в змаганнях довелося перелетіти океан: навіть в Сполучених Штатах Америки, де він зараз проживає, хлопець не полишає мрію свого дитинства.

Загальнокомандне перше місце на змаганнях посіли авіамоделісти обласного центру науково-технічної творчості. Другими були юні техніки з Каменя-Каширського. А третє місце — у ковельчан.



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Теги: Ковель, змагання, авіамоделісти
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