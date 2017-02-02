Волинь знову боротиметься за кошти Світового банку для медицини

Частину коштів, які волинська медицина отримувала у рамках співпраці за програмою Світового банку на будівництво, повернуть через те, що їх не встигли ефективно використати. Натомість в.о. Міністра охорони здовров’ярадить волинянам подавати нові проекти, аби повторно залучити фінансування на проекти, які не стосуються будівництва.Про це йшлося під час прес-конференції у Луцьку 1 червня.Міністр підтвердила, що у Рівненській та Волинській областях не вдалося освоїти частину коштів.«Були затримки щодо використання коштів, бо була юридична колізія, щоби тендери оголосити», зауважила посадовець. Мовляв, через такі юридичні моменти могла виникнути дуже довга затримка із оголошенням тендерів.«А коли в цьому році, 2 місяці тому, проходила посередині проекту аналітика, як використовуються кошти, Світовий банк подивився на будівництво – це було будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях, що не ефективно використовуються кошти. То їхня рекомендація була, щоб зупинити ту частину проекту, повернути гроші на центральний компонент і переробити проекти, щоб вони були використані більш ефективно», - зауважила Міністр. Вона наголосила, що це не провина ні Рівненської, ні Волинської області, а законодавча колізія.Тож кошти повернуть та Супрун зауважила, що рекомендують подати нові проекти.«Ми заохочуємо волинську область подавати проекти, щоб ми могли повернути ті кошти на Волинську область, але не по будівництву - по будівництву вже затрималися», - додала посадовець. Адже проект Світового банку завершується за рік, тож на будівництво кошти знову можуть не встигнути освоїти. Тому вона заохотила подати проекти щодо закупівлі "швидких", обладнання на лікарнях, аби створити невідкладні відділення. Гроші планують повернути на ті самі області, тобто Волинь та Рівненщину.Голова Волинської обласної держадміністраціїнаголосив, що Світовий банк забрав лише частину - 10 млн із 30.«Ми віддали її як неефективно використані, ми за них довго боролися», - зауважив посадовець. Наразі ж подадуть інші проекти, в тому числі по підтримці медицини в селі. Інші ж 20 млн «працюють» - продовжують будувати, тривають тендери.«У нас загалом до кінця року буде введено в експлуатацію 42 нові амбулаторії – відремонтовані»,- сказав Савченко. Частина із них заходять у систему іншої програми , передбаченої Президентом