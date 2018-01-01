ЖК «Юпітер» готується до офіційного відкриття. ФОТО*
Сьогодні, 16:18
У житловому комплексі «Юпітер», який зводить будівельна компанія «Інвестор» у селі Липини, киплять ремонтні та будівельні роботи.
Перший будинок уже зданий в експлуатацію та чекає на офіційне відкриття, - пише Перший.
Другий будинок – на стадії будівництва. Як повідомили у відділі продажу компанії «Інвестор», в першій секції закінчили цегляну кладку усіх 5-ти поверхів та тривають роботи з утеплення фасадів пінополістирольними плитами та мінеральною ватою. Також будівельники завершили цегляну кладку другої секції.
На черзі – зведення третього будинку ЖК «Юпітер», фундамент якого – якраз на стадії будівництва.
Нагадаємо, що у ЖК «Юпітер» можна придбати житло в іпотеку, або із вигідним відтермінуванням від забудовника.
Крім того, наразі діє акційна пропозиція – 40 900 $ – на 4- кімнатну квартиру площею 106,32 квадратних метри.
Якщо ви мрієте жити у затишному ЖК «Юпітер», телефонуйте: 096 030 20 10 або звертайтеся за адресою: вул. Коперника, 13 В, м. Луцьк.
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Перший будинок уже зданий в експлуатацію та чекає на офіційне відкриття, - пише Перший.
Другий будинок – на стадії будівництва. Як повідомили у відділі продажу компанії «Інвестор», в першій секції закінчили цегляну кладку усіх 5-ти поверхів та тривають роботи з утеплення фасадів пінополістирольними плитами та мінеральною ватою. Також будівельники завершили цегляну кладку другої секції.
На черзі – зведення третього будинку ЖК «Юпітер», фундамент якого – якраз на стадії будівництва.
Нагадаємо, що у ЖК «Юпітер» можна придбати житло в іпотеку, або із вигідним відтермінуванням від забудовника.
Крім того, наразі діє акційна пропозиція – 40 900 $ – на 4- кімнатну квартиру площею 106,32 квадратних метри.
Якщо ви мрієте жити у затишному ЖК «Юпітер», телефонуйте: 096 030 20 10 або звертайтеся за адресою: вул. Коперника, 13 В, м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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